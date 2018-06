Emma Coronel, esposa de 'El Chapo', imita a Kim Kardashian

LEA TAMBIÉN

De cabello negro, lacio y una figura delineada, la mexicana Emma Coronel, esposa del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, impacta cada vez que acude a las audiencias en Nueva York sobre el caso de uno de los narcotraficantes más famosos del mundo.

En la última audiencia, el 26 de junio del 2018, Emma Coronel llamó la atención de la prensa y los usuarios de las redes sociales, al grado de ser comparada con la socialité Kim Kardashian por su vestuario y la forma de sus labios.



Su look consistió en sus habituales blue jeans ceñidos al cuerpo, zapatos muy altos, una camisa larga y un cinturón Gucci que sobresalía de entre todas las prendas.

Emma Coronel Aispuro (d), esposa del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán acudió a la cita judicial celebrada el martes 26 de junio del 2018, en un tribunal del distrito Este de Nueva York. Foto: AFP



La revista People en español, consideró que con este outfit la esposa del capo, quien continuamente es alabada por su belleza, tenía un parecido a la popular socialité estadounidense.



"Además de comentar sobre el lujoso cinturón, algunos usuarios en las redes sociales notaron un cierto parecido de Emma a la estrella de tele realidad, Kim Kardashian", publicó la revista.



"Yo digo que esa mujer se parece a Kim Kardashian de cara. Tienen un parecido solo que Kim es más bonita o se maquilla mejor. Sí se parecen", dijo un cibernauta. "Pensé que era Kim Kardashian", comentó otro, según la revista.

La mexicana Emma Coronel suele ser abordada por los medios de comunicación, que buscan sus declaraciones sobre el proceso que enfrenta el narcotraficante. Foto: AFP



La joven de 28 años llegó acompañada de sus gemelas y el abogado de 'El Chapo', el ecuatoriano Eduardo Balarezo. Al salir de la Corte, Emma fue asediada por los medios de comunicación que continuamente la persiguen por su agradable personalidad, pues siempre les sonríe y contesta a sus preguntas.



Ya en febrero pasado, el estilo de Coronel había llamado la atención cuando visitó la Corte con un costoso abrigo negro con una bufanda color mostaza.



La esposa del Chapo tiene estudios en Ciencias de la Comunicación. Desde que decidió darse a conocer públicamente, en 2016, con una serie de entrevistas para cadenas hispanas en Estados Unidos, ha recibido propuestas para aparecer en revistas y programas de realidad.



Uno de ellos le ofreció el productor de Hollywood Henry S. Schleiff para el proyecto que tentativamente llevaría el nombre de Stand by Your Con, basado en mujeres relacionadas con fugitivos de la ley. La mexicana hasta ahora no ha aceptado ninguna propuesta.



Emma Coronel y Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera se casaron en 2007, cuando ella tenía apenas 18 años y antes había sido reina de belleza.



Guzmán Loera está preso en Estados Unidos, donde se le acusa de 17 cargos, a la espera de que se inicie su juicio.