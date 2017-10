Eminem arremete contra el 'racista' Donald Trump en un video

La estrella de hip hop Eminem tachó a Donald Trump de racista y pidió a sus seguidores que no apoyen al presidente estadounidense, en un video difundido durante los premios BET Hip Hop el martes 10 de octubre de 2017.

Eminem, el rapero que ha vendido más discos en la historia del hip hop, hizo este ataque en un inesperado video retransmitido durante la entrega de los premios.



Encapuchado y en un tono enfurecido, el artista empezó a declamar sus incendiarios versos ante la mirada atenta de su banda en medio de un parking.



En su tema, el rapero describe a Trump como un incompetente lleno de prejuicios: “El racismo es lo único con lo que está obsesionado”.



“Tenemos ahora en la oficina a un kamikaze / Que probablemente provocará un holocausto nuclear”, dijo Eminem, en alusión a los mensajes belicosos de Trump en Twitter contra el líder norcoreano Kim Jong-Un.



Al final del video, pide a sus fans que renieguen de Trump. “Cualquiera de mis fans que sea seguidor suyo- Marcaré una línea / Estás por o contra”, sentenció.



Eminem es el rapero caucásico con más éxito de toda la historia. Nunca ha hablado mucho de política, pero a menudo se identifica con la izquierda, mientras que sus canciones han generado polémica por el contenido despectivo hacia las mujeres y los homosexuales.



Sin embargo, el artista no siempre se ha opuesto al presidente.



En 2004, cuando el magnate organizó una inmensa operación de promoción - una falsa convención en Nueva York para anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales - Eminem fue recibido en el escenario por él.



“Reconozco un ganador cuando veo uno, y Donald Trump les dice ahora que Slim Shady (el alias de Eminem) es un ganador. Hay un cerebro, agallas, y el voto de Donald Trump”, señaló entonces el millonario, en un tono no tan alejado del que empleó años más tarde al presentarse como candidato a las presidenciales estadounidenses. “Soy Donald Trump, siempre tengo razón”, añadió.