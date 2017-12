Embajador israelí quiere reunirse con Lorde tras cancelación de concierto 

El embajador israelí en Nueva Zelanda, Izchak Gerberg, invitó este lunes 26 de diciembre de 2017 a la cantante neozelandesa Lorde a reunirse con él para aclarar la situación después de que la artista decidiera cancelar su concierto en Tel Aviv por presión de activistas pro palestinos.

"Israel es la única democracia de Cercano Oriente", dijo Gerberg según la embajada. "Lorde se ha doblegado ante la presión llena de odio de unos pocos activistas que extienden un boicot a Israel", señaló. "La música debería unir, no dividir", añadió.



Lorde comunicó a través de los organizadores israelíes que el concierto planeado para el 5 de junio de 2018 no se celebrará. "Hey chicos, en cuanto al espectáculo en Israel: he recibido un número abrumador de mensajes y cartas y he hablado con muchas personas que tienen diferentes opiniones y creo que en este momento la decisión correcta es cancelar el concierto", dijo la cantante en un comunicado según el periódico Jerusalem Post.



La decisión decepcionó a los fans israelíes. "Estoy orgullosa de ser una ciudadana bien informada, leí mucho y escuché muchas opiniones antes de fijar el concierto en Israel", escribió. "Pero no estoy orgullosa de admitir que no tomé la decisión correcta".



Varios activistas pro palestinos en Nueva Zelanda escribieron previamente una carta abierta en la que sostenían que el concierto de la cantante de 21 años en Tel Aviv sería considerado "como apoyar las políticas del Gobierno israelí, incluso si no comenta la situación política".



Los usuarios de las redes sociales en Israel criticaron que Lorde cancelara el concierto en Tel Aviv, pero que vaya a actuar dos veces en Rusia en su gira pese a las violaciones de los derechos humanos en el país.