Elton John terminará su residencia en Las Vegas

Elton John, una de las principales atracciones musicales de Las Vegas, dejará de vivir en el hotel del Caesar's Palace el próximo año, según informó el casino este lunes 16 de octubre del 2017.

La leyenda británica del pop concluirá el próximo 19 de mayo el show 'The Million Dollar Piano', que se exhibe desde el año 2011 en el teatro Colosseum del casino, en el cual interpreta sus canciones más conocidas en medio de un elaborado espectáculo visual que incluye decenas de pantallas.



Cuando ponga fin a su residencia en el hotel, John habrá realizado su show 207 veces. Fue su segunda residencia en este casino luego del espectáculo 'The Red Piano', que interpretó 243 veces entre 2004 y 2009.



John volvió a Las Vegas la semana pasada luego de haber cancelado algunas presentaciones previas debido a una infección bacterial que contrajo mientras estaba de gira por Sudamérica.



No hay indicios de que el artista de 70 años tenga secuelas de esta infección, pues desde entonces ha realizado otras giras por Europa y Australia.



Estas residencias en Las Vegas son grandes generadores de ingresos para los artistas veteranos, y Jennifer López extendió recientemente sus conciertos hasta 2018.



Todavía está por verse si el turismo, la principal industria en Las Vegas, se verá afectado por la masacre del 1 de octubre, cuando un atacante armado mató a 58 personas.