Elton John se despide emocionado de George Michael en un concierto

El cantante británico Elton John recordó en un concierto ofrecido en Las Vegas a su amigo y compañero de profesión George Michael, quien falleció el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años.

"Es uno de los momentos más tristes de mi carrera, ya que conocía a George más o menos desde los comienzos de Wahm!", dijo Elton John en referencia al grupo que George Michael formó con Andrew Ridgeley.



"Además de su excelente música, sobre todo era una de las personas más agradables, dulces y generosas que he conocido nunca. Dio mucho dinero a muchas buenas causas sin decírselo a nadie", agregó el intérprete durante el recital de la noche del miércoles 28 de diciembre.

George Michael vendió casi cien millones de discos en sus más de 30 años de carrera y entre sus éxitos están Last Christmas o Wake Me Up Before You Go-Go, de su época en Wahm! en los años 80. Con Elton John cantó el dueto Don't Let The Sun Go Down On Me.

Video: YouTube, cuenta: georgemichaelVEVO.