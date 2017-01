‘Elle’: El holandés Paul Verhoeven ha hecho una gran película

El director holandés Paul Verhoeven llegó a los Estados Unidos a mediados de los 80’. Quizá estaba nervioso, ansioso, abrumado por lo que estaba apunto de pasarle.

En su país, Verhoeven era ya un cineasta reconocido, había dirigido varias películas exitosas y hasta una serie de televisión llamada 'Floris', que con el tiempo y gracias a las generaciones de espectadores que lan visto, se convirtió en parte del patrimonio intangible de Holanda. Pero este viaje era algo distinto.



El destino final del avión en que viajaba Paul Verhoeven aterrizaría en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Y él aterrizaría en Hollywood. Su primera película hecha en América fue 'RoboCop', una gran cinta de acción, sí, pero con discurso bastante claro entre líneas: los poderosos necesitan que la sociedad funcione de cierta manera para seguir expandiendo su autoridad, y cualquiera que cuestione al orden público debe ser eliminado.



Al comienzo de la cinta, 'RoboCop' es una máquina para matar, pero al final es un personaje conflictuado y existencialista: ¿quién toma las decisiones, yo o la máquina que me controla?, ¿por qué debo hacer esto que estoy haciendo y además no quiero hacer? Son preguntas mayores que todos nos hemos hecho alguna vez.



Luego vino 'Desafío total', dirigida por Verhoeven y basada en un cuento de Philip K. Dick. Esta asociación excitó a los fans más recalcitrantes del escritor, pero poco después, cuando se anunció quién sería el protagonista, nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger, empezó el pánico. Pero aunque el elemento Schwarzenegger levantaba sospechas y provocaba desconfianza, el público salió de las salas emocionado, convencido de haber visto una película de ciencia ficción con harta violencia, sí, pero también con valor nutricional.



Unos años después, Paul Verhoeven dirigió 'Bajos instintos', que podría compararse fácilmente a las novelas de Raymond Chandler: una mujer, un hombre, un cadáver con un cuchillo hundido en la espalda, ¿quién lo hizo?, ¿quién lo mató? Bajos instintos es una película cargada de tensión y sexo, un juego de poder, una historia sobre la manipulación y hasta dónde puede uno caminar por el borde de la cornisa sin caerse: volar por unos segundos, atravesar el aire, y después destrozarse.



Aquí pasa algo raro. Paul Verhoeven hace un par de películas que pasan desapercibidas y después de filmar 'El libro negro', en 2006, el director se queda en silencio y también desaparece. Hasta ahora.



Hace dos semanas, una película pequeña, discreta, ganó dos premios en los Globos de Oro (mejor película en idioma extranjero y mejor actriz en un papel dramático). La película se llama 'Elle' y fue dirigida por Paul Verhoeven, que ya roza los 80 años, y protagonizada por Isabelle Huppert, que se ha llevado todos los aplausos, como si la película fuera sólo de ella o sobre ella o como si ella misma fuera la película.



En la cinta, Michèle Leblanc (Huppert) es violada en su casa por un hombre, y lo demás es cómo ella lidia con este asunto, como una roca sólida con cristales en su interior. No se queja. No llora.



No acude a la policía. No pide ayuda. Sigue con su vida normalmente. Pero ya sabemos que no se puede vivir normalmente después de algo así.



En algún momento todo eso que llevas dentro será demasiado, demasiados recuerdos, miedos, sensaciones. Todo eso te va a salir de las entrañas. Y las esquirlas de tus intestinos saldrán volando y alguna de ellas, alguno de esos pedacitos afilados y sangrientos de ti, llegará a donde tiene que llegar y hará lo que tiene que hacer.