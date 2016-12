El nuevo elenco de 'Patoaventuras' cantó el tema musical de la serie

Actores como Danny Pudi, Ben Schwartz, Bobby Moynihan y más serán los encargados de dar vida a los personajes de 'Patoaventuras' la serie de Disney que se emitió entre 1987 y 1990 y que regresará a la pantalla chica en el verano del 2017.

En un video publicado en YouTube el pasado 16 de diciembre de 2016, Disney XD, los actores cantaron el tema musical de la serie. David Tennant ('Doctor Who', 'Jessica Jones') interpretará a Rico McPato mientras que Danny Pudi ('Los Pitufos', 'Community'), Ben Schwartz ('House of Lies' 'Undercovers') y Bobby Moynihan ('Saturday Night Live', 'Mascotas') serán las voces de Hugo, Paco y Luis respectivamente.



El elenco de la serie se completa con Beck Bennet ('Saturday Night Live', 'Acting Like Adults') como Joe McPato , Toks Olagundoye ('The Neighbors', 'Castle') como la Señora Beakley y Kate Micucci ('The Big Bang Theory', 'Raising Hope') como Webby Vanderquack.

Video: YouTube, cuenta: Disney XD

Por medio de un comunicado emitido en febrero de 2015, Disney anunció en su blog oficial el regreso de las 'Patoaventuras' para el 2017. Se espera que el relanzamiento de la serie tenga 21 episodios que durarán media hora y otros dos que tendrán una extensión de dos horas.