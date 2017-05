Las elecciones de la Casa de la Cultura del Guayas se postergan debido a una acción de protección

Las elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas (CCENG), previstas para este viernes 5 de mayo, quedaron postergadas para una fecha por definir debido a una acción de protección de derechos constitucionales.

La mañana de este miércoles 3 de mayo, el juez Miguel Torres López decidió mantener en firme las medidas cautelares provisionales contra el proceso electoral en virtud de la acción de protección presentada por el artista plástico Joaquín Serrano, quien denuncia una supuesta vulneración de sus derechos a participar como candidato en el proceso electoral.

​

En una audiencia en la Unidad de Flagrancia Albán Borja de Guayaquil el juez, que conoció el caso, decidió además abrir un periodo para presentación de prueba a favor de la parte demandada: la abogada Katia Murrieta, presidenta de la Junta Provincial Electoral de la CCENG.



El magistrado convocó a la reinstalación de la audiencia para el miércoles 10 de mayo, a las 08:30. Murrieta indicó que la Junta deberá necesariamente esperar la resolución para definir una nueva fecha para las elecciones.



Serrano presentó el recurso judicial el pasado 24 de abril al considerar que se vulneraron sus derechos a la participación y a la no discriminación al denegarse la posibilidad de inscribir su candidatura y participar en las elecciones por la dirección del Núcleo provincial, junto a los vocales de su lista.



La defensa de Murrieta adujo que no se vulneró ningún derecho y sostuvo que la lista incumplió con los horarios y requisitos estipulados en el reglamento de las elecciones.



La candidatura del artista plástico en un primer momento obvió presentar una declaración juramentada de residir al menos los dos últimos años en la provincia y otra declaración de no haber sido cesado en un cargo público por medida disciplinaria.

​

La lista inscribió la candidatura el último día de plazo, cerca del medio día del martes 11 de abril. Unas dos horas después recibieron la llamada de la Presidenta de la Junta advirtiendo que faltaban esos dos requisitos y que tenían hasta las 16:00 para presentarlos, hora de cierre de las inscripciones.



Según Arturo López Vargas, abogado de Serrano, se presentaron las declaraciones juradas a las 17:00 del mismo día, aunque él cuestionó la obligatoriedad de esos requisitos subrayando una de las palabras de una nota a pie del reglamento.



La parte demandante cuestionó además la falta de delegados del Ministerio de Cultura y Patrimonio y un delegado principal del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) en la Junta Electoral.

​

El proceso electoral está marcado por la nueva Ley de Cultura y por el RUAC que amplió el padrón electoral de la Casa de la Cultura más allá de los miembros tradicionales de la institución, incluyendo a gestores y artistas con una trayectoria mínima de cinco años. “El abogado de la doctora Murrieta se refiere peyorativamente al RUAC, eso deja ver que sencillamente esa es la cuestión que les incomoda”, indicó Serrano.



César Drouet, abogado de la presidenta de la Junta Provincial Electoral, solicitó abrir el término de prueba pues argumentó que su clienta estaba fuera del país –presentó pruebas de ello- cuando se cursó la providencia y no tuvo tiempo para preparar su defensa.



Drouet cuestionó que un acto pluripersonal le sea imputado a una sola persona, a la presidenta de la Junta Electoral, pidió que la medida cautelar provisional sea levantada para que continuara el proceso. Y recordó que su clienta no es una empelada pública, no cuenta con sueldo ni despacho. “El 11 de abril hasta las 16:00 no se cumplieron los requisitos, se lo hizo de forma extemporánea, y no le corresponde a la Junta conceder plazos extraordinarios”, indicó.



La parte accionante pretende que se suspenda el proceso y que se dé paso a una nueva convocatoria a elecciones, además pidió unas disculpas publicas de la Presidenta de la Junta.

​

El actor y director de teatro Cristian Cabrera en la Lista 1, el escritor Fernando Naranjo en la Lista 2, y el artista plástico Miguel Ángel Cantos en la Lista 3, inscribieron sus candidaturas con éxito tras cumplir con los requisitos reglamentarios y se encontraban en carrera electoral por la dirección provincial de la institución.



El artista plástico Marco Martínez, quien también pretendían hacer parte de la campaña de la Cceng, quedó fuera del proceso por incumplimiento de requisitos, según informó en su momento la Junta Electoral de la institución.