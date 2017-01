Egresados de Economía de la U. Central dicen que trámites burocráticos les impiden graduarse pronto

Los egresados de la Facultad de Economía de la Universidad Central, que se tomaron las instalaciones de ese centro, aseguran que no se moverán de allí hasta que no les aceleren los trámites para graduarse.

Ellos se encuentran en ese espacio desde las 06:00 de este jueves 26 de enero del 2017. Una hora después tuvieron una cita con el decano de la Facultad, economista René Puga, para pedirle soluciones. En el transcurso de esta mañana, ellos esperan reunirse con el rector de la U. Central, Fernando Sempértegui, para exponerle sus inquietudes.



Alejandro Piedra es uno de los egresados que se reunió con las autoridades de la Facultad de Economía. Se quejó de que hay malestar porque más de cien alumnos egresados ya presentaron sus proyectos (de tesis) y ahora no les quieren recibir porque no hay un encargado en la Unidad de Titulación. Por otro lado, en esa facultad se creó, en el 2013, un reglamento con los requerimientos de graduación (mecanismos de plazos, procesos, ponderaciones de las notas, parámetros de la defensa) para los alumnos. Con este, cientos de chicos desarrollaron sus proyectos de graduación.



Sin embargo, en la actualidad se implementó otro reglamento y – según Piedra- se estancaron los trabajos realizados anteriormente. Ante eso, ellos pidieron esta mañana a las autoridades que les acepten sus proyectos bajo los esquemas del instructivo anterior. “Se inventaron otro que no está aprobado en el que se plantean nuevas formas de calificar. Queremos que el anterior, con el que nosotros empezamos nuestros proyectos, se tome en cuenta. Este sigue vigente, pero lastimosamente no quieren respetarlo”.



También se quejaron de que todavía no les dan fechas para defender las tesis pese a que estas ya fueron terminadas. “No nos dan las calificaciones de los profesores, no existe una metodología clara para que los maestros puedan calificarnos”, precisó Piedra, quien dirigía la manifestación.



Otro cuestionamiento fue que los estudiantes que rindieron el examen complexivo hasta hoy no tienen un acta de grado firmada que les permita tener los títulos y luego registrarlos. Hace un año, ellos participaron de una graduación simbólica que se hizo en el Teatro Universitario de la Universidad Central.



Durante la manifestación, los chicos llevaron pancartas. Gritaban consignas a favor de que se aceleren los trámites de graduación.



Pasadas las 08:00, el Decano de la Facultad de Economía subió para dialogar con los manifestantes. Dijo que ya se han tomado medidas para ayudar a los chicos, pero todo es un proceso que requiere tiempo. Les explicó que con la Ley de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico se crearon nuevas formas administrativas que no se pueden desarrollar de la noche a la mañana, pues estas requieren un proceso, el cual por cuestiones administrativas trae demoras.



Una de ellas, por ejemplo, fue la renuncia del Director de la Carrera. “Ya se planteó una solución. Esta fue la creación de un instructivo de graduación, el mismo que no se ajusta al Reglamento de Régimen Académico. La solución es que se aplique el nuevo Reglamento”. Aclaró que los proyectos que se vienen realizando con anterioridad son válidos, pero deben adaptarse al nuevo instructivo.



Admitió que los jóvenes están en su derecho de pedir mayor agilidad administrativa. No obstante, los chicos temen que pase el tiempo y luego tengan que revalidar materias para actualizarse debido a la lentitud de los trámites. La razón: la mayoría de los manifestantes egresaron hace dos años.



“Hay que entender los retrasos. Hay cosas nuevas y complicadas. Antes, en la Facultad de Economía se graduaban unas 20 o 30 personas cada año. Ahora, con los exámenes complexivos se gradúan 200 o 300. Por eso, hasta adaptar los procesos administrativos toma tiempo”, explicó Puga. Añadió que la entrega de títulos a quienes dieron esa evaluación se demora porque los trámites son complicados.