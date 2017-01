Egresados de Economía de la U. Central se tomaron la Facultad

Un grupo de aproximadamente 100 alumnos egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central se tomaron las instalaciones de ese centro. La razón: piden que les agilicen los trámites de graduación.

Uno de ellos es Renato Correa, de 25 años, quien egresó hace dos años. Dice que él y sus compañeros ya terminaron sus proyectos de investigación para graduarse (tesis), pero hasta ahora no les dan fecha para defenderlos. "Solicitamos que pasen las notas y nos den una fecha de grado", precisó.



Los manifestantes se tomaron la Facultad de Economía desde las 06:00. Llevan pitos y muestran carteles con las frases: "Queremos una solución", "2 años de engaños ¡Basta! Queremos soluciones ya", "Economía sin acreditación y sin graduados".



Informaron que un grupo de egresados está reunido con las autoridades de la Facultad de Economía para lograr una solución. Andrés Armas, egresado hace un año y medio, señala que los trámites burocráticos son los que han trabado las graduaciones.



Estaban molestos ya que han pasado dos años y no han logrado graduarse porque no les han dado fechas para defender las tesis. Dicen que no se irán hasta que haya una solución.