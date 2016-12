La Ley Orgánica de Extinción de las Universidades se publicó en el Registro Oficial

En medio de las celebraciones de Fin de Año, la Ley de Extinción de Universidades fue publicada en el Registro Oficial, la mañana de este viernes 30 de diciembre del 2016. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para las autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quienes aseguran que la norma atenta contra su autonomía y perjudica el financiamiento de sus proyectos de investigación.

También se ponen nuevas reglas de juego a los centros de posgrado internacionales, para recibir presupuesto del Estado. Así, las sedes en Ecuador no podrán mantener activos en el exterior. Se les obliga a usar el Sistema de Administración Financiera del Sector Público. Y a someterse al control de la Contraloría General del Estado.



Con la publicación en el Registro Oficial, la norma entró en vigencia luego de haber sido debatida y aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 13 de diciembre, con 78 votos afirmativos y 16 negativos.



En las disposiciones reformatorias de la norma, en la página 10, se mencionan los cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Indica que las instituciones de educación superior que funcionan bajo acuerdos y convenios internacionales, que reciben recursos del Estado, continuarán haciéndolo si cumplen las siguientes obligaciones:



1. Permanecer en el sistema de educación superior del país con el estatus de acreditada, de conformidad a la Ley Orgánica de Educación Superior.



2. Someterse al control administrativo de la Contraloría General del Estado, en relación a la utilización de los recursos públicos.



3. Las Sedes en el Ecuador no podrán mantener activos en el exterior, de manera directa o indirecta, a través de subsidiarias, afiliadas o entidades relacionadas, ni participar en la constitución de negocios fiduciarios.



4. Ejercer los privilegios e inmunidades concedidos a su favor única y exclusivamente en aspectos relacionados a la movilidad académica e investigativa y, de exoneraciones tributarias establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y la Ley Orgánica de Educación Superior.



5. Rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior.



6. Destinar los recursos públicos al otorgamiento de becas totales o parciales, según corresponda.



7. Eximir a los estudiantes matriculados con beca total de cualquier pago de arancel y matrícula.



8. Los estudiantes matriculados con beca parcial, pagarán como máximo la diferencia entre el valor de la beca total y la beca parcial, establecida por el organismo rector de la política de becas del gobierno.



9. Aplicar la escala remunerativa del personal académico y de autoridades de las universidades y escuelas politécnicas públicas aprobada por el Consejo de Educación Superior.



10. Utilizar el Sistema de Administración Financiera del Sector Público eSIGEF de conformidad al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.



11. Cumplir con el ordenamiento jurídico ecuatoriano.



El sexto punto es el que más preocupa a las autoridades de la Flacso. Su rector, Juan Ponce, argumentó en días anteriores que se borró la palabra investigación como inicialmente estaba escrito en el Proyecto de Ley. “Con esta nueva regulación todo se gastaría en becas, no en otra cosa. Entonces, no se invertiría en sueldos de profesores o personal administrativo, en gastos normales para el funcionamiento de la universidad, en investigación. Es complicado, no podríamos funcionar”. Este Diario se comunicó con ese centro de estudios y se informó que el martes 3 de enero se pronunciarán sobre estos temas.



Lo mismo manifestó el rector de la UASB, Jaime Breilh. Estaba preocupado e indicó que la Andina se mantendrá en sesión permanente. “Todos estamos de vacaciones. El 3 de enero del 2017 emitiré un pronunciamiento”.



Para Andrea Mosquera, representantes de los estudiantes de la Andina, los perjudicados son los alumnos que estudiarán a futuro en ese centro. Añadió que la próxima semana se realizará una reunión en Quito para analizar las medidas que se van a tomar. No se descarta la posibilidad de realizar marchas y plantones de protesta desde la próxima semana.