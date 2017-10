Ministerio de Educación niega autoría de libros, guías o documentos relacionados con educación para la sexualidad

Los mensajes se han intensificado en las redes sociales en los últimos días. Circulan videos, fotos, incluso audios -que no tienen documentos de respaldo- sobre supuestos temas de educación sexual que se trataría de incluir en escuelas y colegios del país.

En un comunicado, el Ministerio de Educación desmintió esos rumores, en especial la existencia de portadas de presuntos libros, guías y documentos sobre sexualidad, con dibujos explícitos de prácticas sexuales, fácil acceso a anticonceptivos y diversidad sexual (tal como aseguran grupos que buscan lograr respaldo para una marcha el próximo 14 de octubre del 2017).

[COMUNICADO] El Ministerio de Educación aclara información que circula sobre educación sexual pic.twitter.com/ANPZgnlpII — Educación Ecuador (@Educacion_Ec) 5 de octubre de 2017



El Ministerio de Educación aclaró que ese material no les pertenece. “Bajo ningún concepto se ha permitido que dichos materiales sean entregados a las instituciones educativas. Razón por la cual, se insta a la ciudadanía a evitar la especulación innecesaria”.



Este jueves 5 de octubre del 2017, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, pidió no prestar atención a mensajes falsos. “Nos preocupa que han circulado algunos documentos, que son totalmente falsos, pero evidentemente tienen una intencionalidad (…). Los rechazamos porque además podrían tener una intención manipuladora hacia las familias y hacia los chicos”, dijo.



Pero los mensajes ya encendieron la polémica. Por una parte, grupos religiosos y organizaciones civiles alistan manifestaciones en rechazo a la supuesta ideología de género que, según dicen, se buscaría impartir en las escuelas.



La Arquidiócesis de Guayaquil anunció una marcha para el 14 de octubre, en el Parque Centenario. A través de un comunicado, monseñor Luis Gerardo Cabrera, dice que celebrarán la fiesta de la vida y de la familia. El objetivo, según afirma, es “reivindicar los derechos de los niños, entre ellos, de nacer y de contar con un padre y una madre, como también el derecho constitucional de sus progenitores de educarlos según sus convicciones y creencias”.



En Quito también se prepara una marcha, para el 14 de octubre, en el parque El Arbolito, liderada por el Frente Nacional por La Familia de Ecuador. Según los organizadores (aunque no presentan documentos de respaldo), en la Asamblea Nacional se buscaría elaborar una normativa “que buscan imponer en la sociedad y en la formación de nuestros hijos ideologías basadas en suposiciones de género, anticoncepción infantil y hedonismo”.

EL COMERCIO constató que en la Asamblea Nacional no existe ningún proyecto de ley con esa temática, postulada por grupos religiosos. En redes, esas agrupaciones hacen referencia al proyecto de Ley Contra la Violencia a la Mujer. Sin embargo, esta normativa busca identificar los tipos de violencia contra las mujeres y no aborda temas de la llamada ideología de género.



La asambleísta del PSC, Dallyana Passailaigue, quien forma parte de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de la Ley de Violencia Contra las Mujeres, precisó este 5 de octubre que "temas como el aborto y el matrimonio igualitario no forman parte de este proyecto de ley".

Pronunciamiento sobre Ley de Violencia Contra las Mujeres: pic.twitter.com/sB0OzlHPY1 — Dallyana (@dallyanapass) 6 de octubre de 2017

De hecho, abogados, colectivos por la defensa de los Derechos Humanos y grupos Glbti (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales) desmienten que esté en marcha una normativa con las características señaladas por grupos antiaborto, por ejemplo, y dicen que es falso que los niños en Ecuador tendrán acceso a anticonceptivos, como han dicho en esos grupos religiosos, en busca de adherentes para su marcha.



El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) también emitió un comunicado este 5 de octubre respecto al tema y señaló que "rechazamos todas las expresiones vinculadas a promover actos violentos y discriminatorios contra las personas por ser mujeres y por su condición sexo-genérica".



Además agrega su "compromiso de seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, donde la comunicación mediante el uso de las nuevas tecnologías sea un canal fundamental para sensibilizar y garantizar derechos, no para intentar deslegitimar conquistas normativas y de lucha desde los sectores históricamente discriminados".



Asimismo, durante una visita a Guayaquil, el ministro de Educación, Fander Falconí, negó rumores emitidos (sin respaldo) por grupos afines a la marcha del 14, respecto a la supuesta distribución de libros en centros educativos. Falconí desmintió tales publicaciones.



El Ministro de Educación precisó que existe una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud en cuanto a la educación sexual en los centros educativos de Ecuador. “Estamos tratando este tema como debe de tratarse: como un derecho a la información adecuada”.



Réplica solicitada por María José Luna Lara