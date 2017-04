Eduardo Mendoza comienza la tradicional lectura del Quijote

El Premio Cervantes 2016, el español Eduardo Mendoza, inició esta tarde (21 de abril de 2017) la tradicional lectura ininterrumpida del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

"En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flanco y galgo corredor", leyó el escritor, que ayer (21 de abril) recibió el galardón en lugar de hacerlo, como es tradición, el 23 de abril, Día del Libro, por caer la efeméride en domingo.

Tras su participación y situado entre el público que ocupa el salón de actos, siguió atento a las intervenciones de quienes le relevaron en la tarea, que se prolongará ininterrumpidamente hasta el domingo 23 de abril a las 14:00, aproximadamente.



Los siguientes en continuar la lectura han sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.



Para acompañar la lectura, se proyectaron fragmentos de diferentes películas como 'Don Quichotte' (1933), de Georg Wilheim Pabst, o 'Pierrot, el loco' (1965), de Jean Luc Godard, que, aunque no trate sobre el Quijote, "su estructura, personajes y carácter episódico" puede ponerse en relación "indirecta" con la obra de Cervantes, según resaltaron los organizadores en un comunicado.



La lectura será traducida al lenguaje de signos y también habrá conexiones telefónicas y videoconferencias en directo con Argentina, Cuba, Brasil, los Estados Unidos, Japón o Marruecos, entre otros países.

Como novedad de esta edición, algunas escenas de la novela serán representadas por el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.