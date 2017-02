Ed Sheeran se convierte en el más escuchado en Spotify

La estrella británica del pop Ed Sheeran se convirtió en el artista más escuchado en Spotify, el popular servicio de música en línea, mientras se prepara para lanzar su próximo disco.

Según las cifras de este viernes 17 de febrero de 2017 de Spotify, Sheeran es escuchado por 42,2 millones de usuarios al mes, es decir cerca de la mitad de los casi 100 millones de usuarios de Spotify.



Así superó a la sensación R&B The Weeknd, quien se apoderó de la audiencia en diciembre después del lanzamiento de su álbum 'Starboy'. The Weeknd aplastó a su vez el reinado durante seis meses en Spotify de su mentor, el rapero Drake.



El dúo dance neoyorkino The Chainsmokers es el segundo con más escuchas, mientras The Weeknd cayó al tercer lugar, seguido de Drake.



Las cifras mensuales de Spotify indican el número de personas que escuchan un artista en un periodo específico, independientemente de cuántas veces el usuario haya reproducido la misma canción.

Hasta ahora, la canción One Dance de Drake es la canción más escuchada en Spotify, con unos 1 150 millones de reproducciones.