Ed Sheeran hace un desnudo artístico en la Berlinale con 'Songwriter'

El cantante y compositor británico Ed Sheeran se convirtió hoy, viernes 23 de febrero del 2018, en estrella de la Berlinale como protagonista de 'Songwriter', un documental que sigue el proceso de creación del artista desde el plano más personal y que está dirigido por su primo, Murray Cummings.

La cinta muestra a un Sheeran en pleno apogeo, tras finalizar la gira del disco 'X', del cual se vendieron más de diez millones de copias, y revela su vida cotidiana, aunque no personal, a través de los numerosos retos y discusiones artísticas surgidas en la grabación del siguiente, 'Divide'.



En rueda de prensa en Berlín, Sheeran se mostró satisfecho con el resultado final del documental y confió "estar en la Berlinale el año que viene" para presentar la película que lleva varios años produciendo.



Sobre el proceso de edición de 'Songwriter", explicó que hizo "una lista de cosas que no quería que aparecieran en la película, pero no fueron demasiadas".



No muestra imágenes íntimas y evita que salga su familia, aunque en la cinta sí está su hermano, Matthew, como productor.



"Tengo la suerte de que mi familia no es de las que mira por el dinero, sino que está ahí para ayudar", destacó el cantante, que reveló que siempre le habían dicho que tiene un "déficit de atención" y que comprobó que era verdad tras ver el documental.



Cummings, por su parte, explicó que el proceso de edición de la película empezó hace un par de años, pese a que la colaboración entre ambos primos se remonta a la infancia.

El director británico Murray Cummings, el cantante y compositor británico Ed Sheeran y el director del Festival Internacional de Cine de Berlín, Dieter Kosslick llegan para el estreno de 'Songwriter' durante el 68 ° Festival Internacional de Berlín (Berlinale ), en Berlín, Alemania, el 23 de febrero de 2018. Foto: EFE

"Desde pequeños yo ya me dedicaba a filmarlo todo y Ed ya se dedicaba a la música", aseguró Cummings, para quien el principal propósito del film era mostrar la desconocida parte de "composición musical" de Ed Sheeran y dejar a un lado la "peformance".



La cinta puede leerse como una suerte de road-movie o película indie que muestra a un Ed Sheeran viajando de Los Ángeles a Nueva York, reuniéndose con otros músicos con los que discute sobre el proceso de creación de sus canciones, así como con los representantes de la industria.

Para Foy Vance, uno de los compositores que aparecen en el film colaborando con el artista, el proceso de creación junto a Sheeran supuso "un montón de conflictos", algo que reconoce el propio artista a la hora de buscar la letra perfecta.



"No sé si me importa ser sincero a la hora de componer, se trata simplemente de sacar lo que se te pasa por la cabeza", apuntó.



El documental muestra otros momentos de los últimos años, como el regreso de Sheeran a su escuela natal y los consejos a estudiantes de música, durante los que recuerda que "si algo se bloquea, hay que dejar la guitarra y simplemente volver al cabo de una semana".



La cinta forma parte de la selección del Festival Internacional de Cine de Berlín en su categoría Special, con la que Sheeran pisa hoy la alfombra roja.