Ed Sheeran, con el brazo enyesado, cancela 7 conciertos de su gira asiática

El músico británico Ed Sheeran anunció el miércoles (18 de octubre del 2017) la cancelación de siete conciertos de su gira de Asia, tras haberse lesionado en un accidente de bicicleta.

“Los conciertos siguientes no podrán celebrarse: Taipéi, Osaka, Seúl, Tokio y Hong Kong”, declaró el cantante y guitarrista pop de 26 años en su cuenta de Instagram. La gira debía comenzar el 22 de octubre en la capital taiwanesa.



“Una visita al médico confirmó mis fracturas en la muñeca derecha y en el codo izquierdo, lo que me impedirá dar ningún concierto en un futuro próximo”, precisó.



El artista señaló que decidirá si anula más conciertos o no en función de cómo evolucione su estado de salud.



La siguiente actuación de Sheeran, después de las anuladas, sería la de Manila, en Filipinas, el 7 de noviembre. La gira, de 72 fechas en Asia, Oceanía y Europa, debía prolongarse hasta agosto de 2018.



El artista de inspiración folk anunció el lunes su accidente publicando una foto en la que se le veía con su brazo derecho enyesado. Según el diario Daily Mail, el accidente se produjo el domingo en Londres.