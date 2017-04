El editor italiano de 'Mi lucha' ve a Hitler como el precursor del populismo

El editor de la primera versión crítica fuera de Alemania de 'Mein Kampf' (Mi lucha) de Adolf Hitler, que se publicará en Italia a finales de abril, considera al dictador alemán como "el más grande precursor del populismo en Europa".

'La mia battaglia' es la primera edición crítica publicada fuera de Alemania gracias a Free Ebrei, una asociación que estudia la identidad hebrea creada por el historiador Vincenzo Pinto, que aseguró que el dictador fue "el más grande precursor, desde el punto de vista teórico, del populismo actual en Europa".



"Su discurso populista", aseguró, "se puede apreciar muy bien hoy en día (...) porque actualmente existen condiciones históricas similares: crisis de la representación política, crisis económica y una situación de inmovilismo".



Pinto cree que los actuales líderes populistas han "retomado la palabra que no habían tenido en el pasado" y lo han hecho de manera similar a como lo hacía el dictador alemán, que se aprovechó de la "entrada de la sociedad en la política por medio del sufragio universal y de los nuevos medios de comunicación de masas".



"Actualmente sigue perdurando el tipo de lenguaje que utilizaba Hitler, aunque quizá con un componente violento inferior", aseguró el historiador, que no cree que existan "las condiciones morales para que vuelva esa situación del pasado", en referencia al nazismo.



"Ha habido un crecimiento de la conciencia por parte de la sociedad y de la opinión pública que, en mi opinión, hacen muy difícil que se pueda repetir esta situación tal y como se presentó en Europa hace 70 años", puntualizó Pinto.



Hitler escribió 'Mi lucha' en la cárcel entre 1924 y 1926 y en esa obra basó los principios de la ideología que posteriormente sustentaría el Tercer Reich alemán.



La actual edición crítica italiana es la primera que se publica fuera de Alemania, una vez que los derechos de autor quedaron libres a partir del 1 de enero de 2016.



Pinto explicó que la edición a su cargo sirve para "comprender el valor de la retórica y la construcción política" del dictador alemán.



"El análisis del Mein Kampf reside en ver cómo se construyeron temas como la construcción del enemigo y la elaboración del mito (...) que posteriormente condujeron a la persecución de las minorías", afirmó el historiador italiano, que cree este es un punto de vista "poco entendido y poco estudiado" hasta ahora.



Fue en Alemania donde se publicó la primera edición crítica de la obra, que vendió 85 000 ejemplares durante 2016, pero Pinto explicó que esta se ha limitado a "contextualizar las afirmaciones de Hitler, demostrar que fuesen o no verdaderas" y no a un análisis de su retórica.



"Nuestro trabajo, en cambio, presenta un aspecto bastante innovador respecto a la edición alemana porque hacemos también un trabajo de tipo historiográfico y teórico sobre el texto (...), tratamos de entender cómo persuadía a las personas y cómo consiguió construir su imagen de líder político", aclaró.

'La mia battaglia' contiene una prefacio del historiador Richard Overy y consta de dos volúmenes, el primero de los cuales ya está disponible en formato digital y durante esta semana saldrá también en papel, con ambas modalidades a demanda de los lectores.