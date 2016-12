Édgar Vivar revela complicaciones de su salud tras someterse a bypass gástrico

En una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ de la cadena mexicana TV Azteca, el actor Édgar Vivar, conocido por su rol como El Señor Barriga en el programa ‘El Chavo del 8’ confesó que sufre de algunos problemas de salud como consecuencia de un bypass gástrico que se realizó hace ocho años. Una de las complicaciones es la anemia.

“A raíz del bypass gástrico he tenido algunos problemas de absorción de hierro, he estado anémico”, contó Vivar de 68 años. Fue precisamente por ello que el actor no acudió a una presentación teatral en los últimos días. Explicó que tenía que hacer una dieta especial “que no me permitía estar muy lejos del baño”.



El fin de la dieta era poder presentarse a unos exámenes para descartar que tuviese alguna lesión en el colon o que estuviera perdiendo sangre por el tubo digestivo.



Previo a someterse al bypass gástrico, gracias a la cual perdió 100 kilos, Vivar tenía otros problemas de salud como obstrucciones arteriales por consecuencia de la obesidad que padecía, recuerda Infobae América.

Hoy, 28 de diciembre de 2016, Édgar Vivar cumple 68 años. En la entrevista, el actor contó que celebrará su cumpleaños y el fin de año en su casa.