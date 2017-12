Ed Sheeran tuvo el álbum más popular

El concepto ‘álbum’ ha estado en entredicho desde que la música se volvió descargable digitalmente y el público puede comprar una canción, o tres o siete, en lugar del disco entero.

A pesar de eso, el álbum, o sea la colección de canciones agrupadas bajo una portada con fines artísticos y comerciales, se mantiene vigente, paradójicamente, a que los medios digitales fomentan su difusión y descarga.



Por eso, aunque Despacito fue la canción del año, el álbum ‘Divide’ pudo consagrar al británico Ed Sheeran como el artista más escuchado en Spotify del año.



Sheeran y los productores Benny Blanco y Steve Mac elaboraron un álbum invencible, número uno en el escalafón de la Billboard estadou­nidense; mientras, de los 10 primeros puestos del ‘ranking’ que publica la Official Charts Company británica, nueve están ocupados por canciones de ‘Divide’.



En esta página están señalados otros álbumes internacionales que han llamado la atención este año para la audiencia. Menciones especiales merecen la chilena Mon Laferte (‘La trenza’), por su álbum de fusión latina con pop.



También el grupo indie The War on Drugs, de EE.UU., que con su álbum ‘A Deeper Understanding’ alcanzó alabanzas debido a su virtuosismo instrumental y lírico. Y Residente, que debutó como solista, tras su paso por Calle 13.





Ed Sheeran



Videos: YouTube. Canal: Ed Sheeran





El cantante del año. El británico de 26 años registró un triunfo comercial rotundo con ‘Divide’, su tercer álbum. Rey de la música en línea, también se impuso en las ventas de CD físicos. Los críticos no han respaldado totalmente este trabajo, que incluye sonidos irlandeses, españoles y africanos, pero pensados para estadios.





Él Mató a un Policía Motorizado



Video: YouTube. Canal: El mató a un policía motorizado.



El rock latino vive. La banda indie argentina se consagró con ‘La Síntesis O’Konor’, un disco que rescata ese género aparentemente olvidado llamado rock latino. Este, su tercer disco, consiste en una digerible mezcla de sonidos, mientras las letras llevan al oyente por historias y fábulas sobre la derrota del amor.

Kendrick Lamar



Video: YouTube. Canal: KendrickLamarVEVO.





Energía explícita. Este artista angelino solo ha recibido elogios por ‘DAMN.’, su cuarto álbum y ya se habla de Lamar como un genio del hip-hop. Los críticos reconocieron el depurado trabajo retro de estudio, pero el público lo respaldó por sus letras, en las que revela contradicciones personales y aborda temas políticos.





Arcada Fire



Video; YouTube. Canal: ArcadeFireVEVO.





Controversia indie. La polémica en si ‘Everything Now’ fue un error o un acierto posicionó al grupo canadiense entre los artistas más escuchados del año. Su quinto disco, con envolventes sonidos y su grandilocuencia, es mucho más melódico que su anterior ‘Reflektor’ y también el más optimista de su carrera.





Luis Miguel



Video: YouTube. Canal: Warner Music México.





De espaldas al reguetón. En un año en que todos plegaron al ritmo de moda, el mexicano Luis Miguel, tras siete años de silencio, presentó ‘¡México, por siempre!’, repleto de rancheras su 31º álbum. Producido por el mismo Luis Miguel, se destaca la técnica y la voz de un cantante que, con 47 años, suena impecable.





Shakira



Video: YouTube. Canal: ShakiraVEVO.





Una colección de hits. No se percibe en ‘El Dorado’, noveno trabajo de estudio de la colombiana más universal del siglo XXI, un concepto unificador. El álbum es una batería de canciones pensadas para triunfar en las radios y la Internet. Me enamoré, La bicicleta, Chantaje y otras se impusieron entre la audiencia.





Lorde



Video: YouTube. Canal: LordeVEVO.





Una disección a la soledad. La cantante neozelandesa cautivó a los críticos con ‘Melodrama’, su segundo trabajo. En esta ocasión exploró un tema propio de los nuevos tiempos, como el de la soledad en épocas de redes sociales, no necesariamente por motivos de ruptura amorosa, sino una soledad generacional.