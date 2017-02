Ecuatorianos se apresuran a iniciar el trámite para obtener una visa a EE.UU.

¿Todavía están dando visas?, ¿aumentaron los requisitos? y ¿en qué casos es necesaria la entrevista?, son algunas de las preguntas que más se escuchan en estos días en las agencias que asesoran a quienes aplican para una visa a Estados Unidos.

Desde que Donald Trump asumió como presidente de los norteamericanos, los temores de los ecuatorianos ante una negativa de visas han ido en aumento. Así lo cuenta Irene Barsella, quien atiende en uno de estos locales en el sector de La Mariscal.



Las personas que quieren realizar el trámite por primera vez, se están apresurando estos días para completarlo, por el miedo de que ya no se emitan más permisos para entrar a Estados Unidos, cuenta. Por eso, estos locales reciben gran cantidad de clientes durante estos días.



Hasta ahora, el trámite no ha tenido muchos cambios, explica Barsella. Lo que se ha modificado es la reducción del plazo para la renovación de este documento sin necesidad de entrevista. Antes, era de cuatro años después de su fecha de expiración y ahora es de 12 meses.



Este cambio ha causado algunas molestias y confusiones en los solicitantes y por eso se ha convertido en una de las preguntas más frecuentes.



Gabriel Torres fue a uno de estos negocios esta mañana para iniciar el proceso. Su deseo es ir a visitar a su hermana que vive en el país del norte, pero su visa caducó hace un año. Recién se enteró de las modificaciones en el proceso de obtención del documento, cuenta, y por eso decidió acudir esta mañana para despejar sus dudas.



Geovanna Ramírez, quien atiende en otro de estos locales, no considera que haya aumentado la cantidad de personas, pero coincide en que los solicitantes tienen miedo de que en el futuro se apliquen “más trabas”.

En estos sitios se asiste a quienes deseen obtener una visa para Estados Unidos. Se les ayuda a llenar el formulario, se crea una cuenta en el sistema de visas y, en el costo del servicio también se incluye las fotos digitales y físicas que deben posteriormente subir al sistema y presentar el día de la entrevista o enviar en la documentación requerida en caso de renovación.