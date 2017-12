Ecuatoriana feliz de que su hija repartiera la ilusión de la lotería española

Sandra, la madre de Noelia Katiuska Medina, la niña del colegio de San Ildefonso de Madrid que hoy (22 de diciembre de 2017) ha 'cantado' en España el Gordo de la Lotería de Navidad, se ha mostrado muy "contenta" porque su hija, que ha cuidado su voz estos últimos meses, "se merecía" repartir la ilusión "a tanta gente".

"No me podía creer que hubiera sacado el Gordo", relató emocionada a los periodistas Sandra Patricia Campoverde, de Ecuador, después de que su hija, nacida en España, entonara el "cuatro millones de euros" con el que salió dotado el Gordo de este año, el número 71 198.



Sandra reconoció que no pensaba que le iba a tocar a su hija el privilegio de premiar a tantos hogares españoles antes de la Navidad porque ya estaba "casi terminando" su tabla de números.



Fue una amiga la que le dijo que Noelia acababa de 'cantar' el máximo premio de la lotería española, que concede 4 millones de euros por número en cada una de las series vendidas (400 000 euros por décimo) y que ha sido repartido por numerosas provincias.



"Me alegro mucho por ella, llevaba ya mucho tiempo que ella quería salir" entre los elegidos para 'cantar' la lotería, indicó.



En estos días, Noelia expresaba a su madre "lo nerviosa" que estaba y la ilusión que le hacía ser la portadora de la alegría de "tanta gente", ya que llevaba mucho tiempo queriendo participar en este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, para el que se ha preparado cuidando la voz bebiendo mucha agua y evitando "cosas muy frías o muy calientes".



Y a la primera y última fue la vencida, ya que probablemente Noelia, de 13 años, no podrá 'cantar' más en la lotería por su avanzada edad.



Fue en la penúltima bola del último alambre, y cuando Sandra pensaba que la tabla iba a acabar sin que su hija tararease un premio mayor, cuando la chica 'cantó' el Gordo.

Su padrino, que falleció hace casi un año, seguramente está compartiendo "desde el cielo" la alegría de "su niña, que es como la llamaba".