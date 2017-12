Hija de una ecuatoriana 'canta' el Gordo de la lotería de Navidad en España

La hija de una emigrante ecuatoriana 'cantó' este viernes, 22 de diciembre del 2017, el famoso Gordo de Navidad de la lotería española, un premio que todos los años siembra la alegría en varias provincias españolas antes del inicio de la fiestas.

Noelia Katiuska Medina, la pequeña que ha entonado los 4 millones de euros del primer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad, ha manifestado a los periodistas entre muestras evidentes de alegría y satisfacción que había pensado muchas veces en 'cantar' el Gordo.



"Pensé que no iba a cantar ningún premio", ha confesado la adolescente de 13 años, que debutó hoy en el Sorteo después de mucho tiempo ansiándolo.



Cuando sacó la bola premiada no se lo podía creer."Me temblaban las piernas un montón", admitió para añadir: "pensaba que era mentira y que no era la bola de verdad".



Noelia 'cantó' el gran premio de la lotería española junto con Youssef Salhi, también de trece años y encargado de cantar los números.



La lotería de Navidad en España es cantada tradicionalmente por los niños del colegio de San Ildefonso, una tradición que se remonta a 1771.



Para esa función, que todos los años atrae la atención sobre sus alumnos, son elegidos los adolescentes con mejor pronunciación y timbre de voz.



La ecuatoriana Sandra Patricia Campoverde, madre de Noelia, se ha mostrado muy "contenta" porque su hija, que ha estado cuidando su voz estos últimos meses, "se merecía" repartir la ilusión "a tanta gente".



"No me podía creer que hubiera sacado el Gordo", ha relatado emocionada a los periodistas después de que su hija, nacida en España, entonara el "cuatro millones de euros" con el que ha salido dotado el Gordo de este año, el número 71 198.

En estos días, Noelia expresaba a su madre "lo nerviosa" que estaba y la ilusión que le hacía ser la portadora de la alegría de "tanta gente", ya que llevaba mucho tiempo queriendo participar en este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, para el que se ha preparado cuidando la voz bebiendo mucha agua y evitando "cosas muy frías o muy calientes".



Y a la primera y última fue la vencida, ya que probablemente Noelia, de 13 años, no podrá cantar más la lotería por su edad.



En el 2016, Nicol Valenzuela, hija de una migrante ecuatoriana también 'cantó' el Gordo de Navidad. Elisabeth, madre de la niña de 12 años, contó que el sueño de ella era viajar a Ecuador para conocer el país de su progenitora y a la familia de ésta, especialmente a su abuela.