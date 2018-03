Ecuador tiene riqueza musical prehispánica

El territorio que ocupa el actual Ecuador fue una central regional de producción de instrumentos y sonidos precolombinos. Esa es la teoría que expone el músico especializado en arqueología Esteban Valdivia, director argentino del proyecto Sonidos de América. “Hay instrumentos que fueron irradiados desde aquí a otros lugares”, dice.

Ecuador tiene el registro más antiguo de instrumentos musicales que después fueron reproducidos en otras culturas prehispánicas. El más importante es la botella silbato –apunta el experto-, instrumentos hidráulicos que funcionan solo con la acción del agua y el movimiento de las piezas.



Las botellas corresponden a la cultura chorrera, que floreció entre 1300 años antes de Cristo al 300 a. C. en la costa sur del país. “Las botellas silbatos aparecen en las cultura chimú y moche, al norte del Perú; en los aztecas y toltecas de México, entre 500 y 1 000 años después”.



Valdivia explica que el país también cuenta con instrumentos que solo fueron desarrollados en Ecuador y no tuvieron una distribución en otras latitudes, como las estatuillas sonoras.



Culturas costeras del periodo de Desarrollo Regional, como Tolita, Jama-Coaque, Bahía y Guangala empezaron a introducir sistemas acústicos especiales en las figurinas de cerámica que venían trabajando las culturas locales del formativo.



“Es un formato de flauta que rompe con el formato de flauta que tienes en la cabeza, con sistemas acústicos internos que no se ven a simple vista”, indica el director de Sonidos de América, proyecto de investigación sobre la música de las culturas ancestrales americanas que se inició en el 2015.



“El problema de los arqueólogos es que no son músicos y si no ven una flautita como es en Occidente, no entienden qué es un instrumento musical y las posibilidades armónicas y tímbricas que puede ofrecer”, señala el especialista.



La arqueomusicología, el estudio de los instrumentos y manifestaciones musicales del pasado, nace como una respuesta a esa realidad.



Sonidos de América replica los instrumentos musicales de museos y reservas del continente, la mayoría de ellos en cerámica, pero también en hueso, madera y caña, plumas y conchas marinas –la mayoría aerófonos, flautas en un contexto cultural distinto al occidental.



