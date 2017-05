Ecologistas acusan a México de ineficiencia en protección de la vaquita marina

Los grupos ecologistas Greenpeace y el Centro de la Diversidad Biológica acusaron este 30 de mayo del 2017 al Gobierno de México de ineficiencia en la protección de la vaquita marina, a un día de que termine la veda de pesca en su hábitat del Alto Golfo de California.

"A unas horas de que termine la protección para la vaquita marina, no se sabe qué será de su futuro, sin embargo, lo que sí es claro es que la estrategia anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto ha sido un fracaso", dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro de la Diversidad Biológica (CBD, en inglés).



Este 31 de mayo concluirá la segunda veda temporal decretada por el Gobierno para la pesca comercial con redes de enmalle operadas por embarcaciones menores en el Alto Golfo de California, la zona donde vive y se reproduce la vaquita marina, de la que quedan unos 30 ejemplares, según cifras de ecologistas.



Los grupos ambientalistas consideraron como una muestra de la ineficiencia oficial el hecho de que a un día de terminar la veda no se hayan divulgado las medidas para salvar a la marsopa, pese a que ese fue el objetivo de extenderla.



El que estas acciones no se hayan dado a conocer "demuestra el poco interés del Gobierno federal para salvar a la marsopa más pequeña y amenazada del mundo", señalaron en un comunicado el CBD y Greenpeace.



Miguel Rivas, de la campaña de Océanos de Greenpeace México, acusó al Gobierno de extender los plazos y eludir sus responsabilidades y dijo que el sector de pesca debió presentar hace tiempo "artes de pesca sustentable" para proteger a la vaquita marina.



"El tiempo se agota para esta especie que podría estar extinta hacia 2018", advirtió.



Greenpeace y el CBD remarcaron la falla de las autoridades en atender la problemática que representa el que la vaquita marina quede atrapada en la redes usadas en la captura del pez totoaba.



La vejiga natatoria o buche del pez totoaba se vende hasta en 9 000 dólares, para después ser comercializado en China, donde le atribuyen propiedades afrodisiacas o sanatorias, destacaron.



Las medidas de protección no han funcionado por la falta de coordinación de las dependencias del Gobierno, pues pese a los esfuerzos por salvar a la vaquita marina no se ha logrado detener la pesca de totoaba, señalaron.



Tampoco se han desarrollado alternativas para que la comunidad genere ingresos a partir de otra actividad y, por lo contrario, la prohibición de pesca ha exacerbado su indignación.



Mientras no se acabe la corrupción y la pesca en zonas prohibidas, aseguraron, "no habrá avances en la protección de la vaquita marina, que está sentenciada a desaparecer si no se extiende la veda de forma indefinida".