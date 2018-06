Dylan Farrow arremetió contra Woody Allen por apoyo al movimiento #MeToo

LEA TAMBIÉN

Dylan Farrow, hija adoptiva de Mia Farrow y Woody Allen, respondió a los comentarios del cineasta sobre el movimiento Me Too.

"Todas las payasadas recientes de Woody Allen demuestran su desesperación por salvar una carrera ahora en vilo. Sus verdaderos sentimientos del movimiento #MeToo se hicieron evidentes con su defensa inicial de Harvey Weinstein", escribió Farrow, quien denunció al director de cine por presuntamente abusar de ella cuando tenía siete años de edad.

Woody Allen opinó en una entrevista con el periodista argentino Jorge Lanata que él debería ser la imagen del movimiento Me Too ya que ninguna actriz lo ha denunciado por abuso.



"Soy un gran defensor del movimiento #MeToo", afirmó el director. "Siento que cuando encuentran personas que hostigan a mujeres y hombres inocentes, es bueno que los expongan".



Farrow discrepó con las declaraciones y agregó: "Todo lo que dice ahora no es más que una estrategia de relaciones públicas en un intento de socavar la credibilidad de las acusaciones en su contra. Ahora ya somos más sabias y conocemos hasta los extremos que pueden llegar los hombres poderosos para degradar y silenciar a sus víctimas".

My statement on Woody Allen’s latest remarks: pic.twitter.com/U0E5SK4TyG — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) June 5, 2018



Woody Allen ha negado repetidamente las acusaciones de haber abusado sexualmente de Dylan y asegura que ella fue entrenada por su madre, Mia Farrow, para denunciarlo.