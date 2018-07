Las bandas Draco and the Zodiac y The Volume Attack ofrecerán un concierto gratuito en Quito

LEA TAMBIÉN

En el auditorio de masmusika ubicado en Quito, las agrupaciones ecuatorianas Draco and the Zodiac y The Volume Attack ofrecerán este sábado 21 de julio del 2018 un concierto gratuito. Esto mientras las dos bandas preparan nuevo material para presentar a sus seguidores.

Si bien el evento es gratuito, el aforo del recinto en el que desarrollará es limitado las puertas del auditorio se abrirán a las 14:00. Actualmente, ambas bandas trabajan en proyectos conjuntos que serán lanzados al mercado próximamente.



The Volume Attack (TVA) es una banda de rock alternativo y power pop formada en el 2008 y compuesta por Paula Ruiz (voz), José Pardo (guitarra y voz), Christian Narváez (guitarra principal), Sebastián Marroquín (batería) y Alejandro Heredia (bajo).



En el 2017 lanzaron su primer sencillo, If You Touch Me, tema que logró un gran éxito en radios nacionales. TVA está próximo a presentar su nuevo tema Easy for you que “pretende dejar un precedente en el rock alternativo ecuatoriano”, según la banda. El tema “habla sobre mantenerse de pie y luchar por los sueños que teníamos desde niños, sobre no permitir que la sociedad nos diga que es lo correcto y mirar al pasado para aprender de nosotros mismos”.



Por su parte, Draco and the Zodiac es una banda juvenil formada en el 2012. La componen Andrew Pride (voz), John Moon (guitarra) y Albert Hairson (solista) cuya música tiene influencias de bandas como The Strokes, Arctic Monckeys, entre otras.



En el 2015 presentaron su primer EP ‘Beyond the White’ en el que están temas como Shadows, Twenty Six y Beyond the White. En Facebook, esta agrupación de música indie cuenta con casi 9 000 seguidores y en Instagram con casi 4 000.



La música de ambas bandas se encuentra disponible en Spotify, YouTube y Apple Music.