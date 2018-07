El reto viral #DoTheShiggy pone a bailar a los famosos fuera de sus autos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fiebre veraniega concentra un factor común cada año: un reto viral que recorre el mundo e invade las redes sociales. Para este 2018, el baile es el protagonista. El cruce de piernas, formar un corazón con las manos, los brazos semiabiertos y simular conducir un volante al compás de los 'beats' de In my feelings, la canción del norteamericano Drake; son los pasos principales de #DoTheShiggy o #ShiggyChallenge.

Pero no solo es la habilidad dancística la que marca la victoria en este desafío, sino la originalidad. De hecho, el nombre del reto deriva de la primera persona que lo bailó públicamente: el cómico estadounidense Shiggy.



Armado de una indumentaria deportiva, el intérprete baila la melodía y desde un coche, un lente fotográfico lo capta mientras canta "Keke, ¿De verdad me amas?", el inicio de la pieza musical. El clip, que supera las 700 000 vistas en Instagram, impulso no solo a los usuarios de la red a replicar el reto; sino también a estrellas internacionales.

Todo se vale. El DJ y productor estadounidense Steve Aoki lo hizo bailando sobre una tabla de surf en la playa.

Por su parte, la protagonista de la afamada serie 'Stranger Things', Bobby Brown, lo practicó en el rodaje de la tercera temporada.

nights like these get me crazyyyyy hahaha #friendshipgoals Una publicación compartida de MBB (@milliebobbybrown) el 17 Jul, 2018 a las 9:27 PDT

Will Smith se esforzó aun más, con una ostentosa producción en clave cinematográfica que captura la travesía del actor norteamericano para subir a la terraza de un edificio en donde baila. La creatividad es la clave para triunfar en el #DoTheShiggy.

Al tratase de un reto viral, los internautas se han grabado mientras sus autos están en marcha. La situación en muchos casos ha sido criticada por los riesgos que eso genera en las vías.