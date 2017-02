Trump pide rezar por los datos de audiencia de Schwarzenegger en acto oficial y el actor le responde en redes

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió hoy (2 de febrero de 2017) rezar por los datos de audiencia de Arnold Schwarzenegger, quien sucedió al mandatario en el programa 'The Celebrity Apprentice', en un desayuno con líderes religiosos tradicionalmente reservado a asuntos de mayor trascendencia espiritual.

Trump asistió hoy por primera vez al anual Desayuno Nacional de Oración, un evento que mezcla política y religión, para, en uno momento de su discurso, pedir a la audiencia que rezaran por el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger.

​

El presidente dijo que, desde que él no es el presentador del programa 'The Celebrity Apprentice', las cosas no han ido bien.

"Los datos de audiencia se han desplomado. Ha sido un absoluto desastre (...). Quiero rezar por Arnold si es posible, por esos datos de audiencia", señaló el mandatario.



Trump, que fue presentado ante los asistentes por el productor de 'The Celebrity Apprentice' Mark Burnett, apuntó que logró un "tremendo éxito" en el programa, pero tuvo que dejarlo para presentarse a las elecciones de noviembre del pasado año.



Schwarzenegger respondió casi inmediatamente con un video en Facebook en el que le proponía intercambiar sus trabajos: "Tú te encargas de la televisión, ya que eres tan experto en datos de audiencia, y yo me encargo de tu trabajo y finalmente la gente podrá dormir tranquila", dijo.



Esta no es la primera vez que Trump se desvía de las labores presidenciales para arremeter contra la baja audiencia del programa que presenta Schwarzenegger.



Dos semanas antes de asumir el cargo, en plenos preparativos de la transición de Gobierno, Trump se burló de los malos datos del primer programa de 'The Celebrity Apprentice' que presenta el actor austríaco-americano.



"Guau, han salido los datos de audiencia y Arnold Schwarzenegger fue abrumado (o destruido) en comparación con la máquina de audiencia, DOJ (las siglas de Donald J. Trump)", afirmó entonces Trump en su cuenta de Twitter

Schwarzenegger replicó a través de la misma red social subrayando su deseo de que el presidente trabaje por todos los estadounidenses "de manera tan agresiva como había trabajado por su audiencia"