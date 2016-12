Tras elección de Donald Trump, 'Surrealista' es elegida en 2016 la 'Palabra del Año' en EE.UU.

El triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos causó tanta molestia que muchos atónitos se volcaron al diccionario para buscar la palabra que se usó para describir el evento: surrealista.

El diccionario Merriam-Webster eligió el lunes 19 de diciembre de 2016 a “Surrealista” como su Palabra del Año 2016, honor otorgado a la palabra o al término que registra el pico más alto de consultas durante el año.



La definición de surrealista ("surreal" en inglés) en ese diccionario es: un hecho “con la intensa realidad irracional de un sueño”. En realidad esta palabra disparó no una sino una serie de repentinos aumentos de búsquedas de la gente.



La primera andanada de búsquedas ocurrió en marzo tras el ataque terrorista con bomba en Bruselas, que dejó 32 personas muertas, tres atacantes entre ellas. Volvió a pasar en julio después del fallido golpe de Estado en Turquía y del ataque terrorista en Niza, Francia, donde el conductor de un camión embistió a una multitud que disfrutaba de la fiesta nacional francesa, dejando un saldo de 86 personas fallecidas.



Pero el pico más alto se registró luego de que Trump venció a Hillary Clinton en la carrera por la Casa Blanca, el 8 de noviembre pasado, pese a que el magnate inmobiliario carecía de experiencia política y había insultado durante su campaña a las mujeres, las minorías y los musulmanes.



“Cuando no creemos o no queremos creer lo que es real, necesitamos una palabra para lo que parece estar 'por encima' o al 'lado' de la realidad. 'Surrealista' es esa palabra”, dijo en un comunicado la editorial del diccionario.



“Bigly” (grandemente) es otra palabra que fue muy consultada en 2016. “Donald Trump utilizó el término 'big league' (gran liga) como un adverbio y en un sentido inusual, lo que llevó a mucha gente a pensar que decía 'bigly'”, explicó Peter Sokolowski, editor general del Merriam-Webster



Clinton utilizó la palabra “deplorable” como un nombre en plural para describir a algunos de los simpatizantes de Trump, “una cesta de deplorables”, dijo. También esto fue una palabra top trending en 2016, dijo Merriam-Webster.