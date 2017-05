Trump, 'muy abierto' a apoyar Acuerdo de París, dice Secretario de Defensa

El presidente Donald Trump está "muy abierto"a que Estados Unidos siga apoyando el Acuerdo de París contra el cambio climático y está evaluando "los pros y los contras"de dicho acuerdo, según el secretario de Defensa norteamericano, James Mattis.

"Participé en algunas reuniones en Bruselas donde se habló del cambio climático y el presidente está muy abierto. Sentía curiosidad sobre porqué los otros líderes estaban en la posición que estaban", explicó este domingo 28 de mayo de 2017 Mattis en una entrevista con la cadena de televisión CBS.



Mattis hizo estas declaraciones después de que Trump anunciara el sábado 27 de mayo en Twitter que tomaría una decisión final sobre el Acuerdo de Paris "la próxima semana", tras las presiones que recibió de los líderes mundiales en Bruselas y en Taormina (Italia) para que Estados Unidos no abandone el acuerdo.



Durante la cumbre del G7 en Taormina, los jefes de Estado y Gobierno de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, así como los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea reafirmaron su fuerte compromiso para implementar "rápidamente"al Acuerdo de París.



Trump, que está revisando sus políticas sobre el cambio climático, no estuvo en posición de unirse al consenso al respecto durante la cumbre de líderes mundiales.