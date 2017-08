Docentes de siete universidades públicas piden a Senescyt investigar supuestas irregularidades

Quejas en contra de las intervenciones ordenadas por el Consejo de Educación Superior (CES) y denuncias de presuntas irregularidades de los procesos de elección de autoridades y selección de maestros.

Esos son algunos de los reclamos de docentes de siete universidades públicas, de distintas provincias, quienes se reunieron este miércoles 16 de agosto del 2017 en Guayaquil. Su pedido es que la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) investigue las supuestas anomalías en estos centros de estudio.



Gustavo Villacís es el rector de la Universidad Nacional de Loja, intervenida desde el 2015 por problemas administrativos y académicos. Villacís no está de acuerdo en que los interventores hayan designado decanos y autoridades administrativas.



“La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) dice que la intervención es para acompañar y coordinar acciones de fortalecimiento institucional. Sin embargo, por el interés político que hay respecto del gobierno de las instituciones, se toman este tipo de decisiones”, dijo.



Desde julio de 2014, el CES empezó una investigación en contra de esta universidad. Cobros indebidos, violación a los principios de cogobierno y gratuidad fueron algunas de las causales. El organismo también se planteó analizar el proceso bajo el cual fue elegido el actual rector. “Ya van por el tercer año de intervención y no han comprobado nada. Es mucho tiempo, para nada”, dijo Villacís.



Mientras el rector acordaba con otros docentes presentar un pedido en común ante la Senescyt, incluso acudir a la Presidencia de la República; en Quito el pleno del CES resolvió sancionarlo “por el cometimiento de una falta grave con la suspensión de sus actividades por 60 días”. Así publicó esa entidad vía Twitter.



Enrique Santos, presidente del Consejo, aclaró que esta sanción se venía analizando hace algunas semanas y que sería la tercera que recibe Villacís por incumplir disposiciones de la comisión interventora.



“En esta ocasión era una disposición sobre un proceso de contratación que estaba realizando. Se le dieron recomendaciones sobre medidas que debía tomar frente a ese proceso y no las tomó. Era una decisión que afectaba al patrimonio de la universidad”, explicó.



Santos se refirió a los asistentes a la reunión convocada en Guayaquil como “grupos resentidos”. Dijo que algunos de estos docentes fueron investigados por el CES y otros fueron candidatos a autoridades que perdieron elecciones.



A ese encuentro asistieron profesores de las universidades Eloy Alfaro de Manta, Estatal del Sur de Manabí, Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Nacional de Loja, Técnica de Machala, Península de Santa Elena y de la Universidad de Guayaquil.



Carlos Mora es docente de este último centro de estudios y denunció supuestas falencias en el concurso de méritos y oposición en el que participó, poco antes de la salida de los interventores. Dijo que fue calificado con un puntaje menor, por lo que presentó una acción de protección.



“Y ganamos ese proceso. Entre los participantes había algunos que ni siquiera han sido docentes, algunos no habían postulado, a varios les aumentaron puntos y otros no tenían maestrías afín a la materia a la que fueron asignados”, comentó.



Santos reconoce que hubo un dictamen tras esa denuncia, pero detalló que la jueza responsable “está en proceso de sanción por el Consejo de la Judicatura porque hubo irregularidades”. “En vista de esto tendrá que revisarse el proceso y tendrá que declararse nulo (…). Violó los protocolos judiciales en relación a una acción de protección”, dijo el presidente del CES, quien además recalcó que la selección de maestros en la U. de Guayaquil “se realizó con total transparencia”.