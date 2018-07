Diversas realidades musicales son parte de Still Anonymous

LEA TAMBIÉN

Historias personales y realidades sociales sobre una base sonora de rock and roll se convierten en la esencia del proyecto ecuatoriano Still Anonymous. Esta banda juvenil, que lleva apenas tres años en escena, se alista para el lanzamiento de ‘Ingobernables’, elB-Side (lado B) del primer álbum titulado ‘Crónicas’.

Este EP, que contiene dos canciones nuevas, saldrá al aire en plataformas digitales mañana, 12 de julio del 2018. Los fanáticos, además, podrán escuchar a la agrupación en vivo durante un concierto que ofrecerá este conjunto a finales de julio.



En el 2015, cuatro amigos de un colegio privado de Quito formaron un grupo musical, que fue bautizado con distintos nombres antes de llamarse Still Anonymous. Por el mismo han pasado varios músicos hasta encontrar una formación estable, con Ian Pico, en la guitarra y voz; José David Armendáriz, en el bajo y voz; Martín Alvarado, en la batería; y Carlos Buenaño, en la guitarra.



En sus inicios, la banda interpretaba temas de One Directión, Ed Sheeran, The Vamps y otros artistas del pop internacional. Pero no pasó mucho tiempo antes de que revelaran sus verdaderas influencias alineadas al punk y el rock, en covers de Green Day o Blink 182.



A los ensayos le siguieron sus primeras presentaciones;y a los cover, sus primeras canciones originales. El primer concierto del grupo fue en el Cromo Fest, un festival intercolegial de bandas para el que fueron seleccionados tras ganar un concurso en redes sociales. En aquella cita musical interpretaron por primera vez un tema de su autoría, al cual titularon Awake.



La una canción, de seis minutos y escrita en inglés por Pico en la cual hablar sobre un desengaño amoroso, sonó durante un año hasta que ya no cabía en un repertorio que seguía creciendo con temas solo en español.



Entonces, Still Anonymous pasó de ser una banda colegial de amigos a un proyecto profesional que adoptó al rock and roll como base musical y a las experiencias vitales y problemáticas sociales como fuentes de inspiración.

“Queremos que toda nuestra música cuente historias y realidades, desde lo que pasa en la cabeza de un adolescente hasta los grandes problemas de la sociedad”, dice Pico.



Algunas de esas canciones llegaron a oídos de Washington Mora, de Riff Studios, con quien grabaron su primer disco, que además se convirtió en un proceso de inducción y formación sobre lo que significa la música dentro de un oficio y una industria. “Eso nos hizo lo que somos”, dicen en un tono de agradecimiento Pico (17 años) y Armendáriz (18 años), los únicos integrantes de la formación original. Ellos coinciden en la influencia del grunge como expresión visceral, mientras cada uno explora el contenido social, político y vivencial de artistas como Calle 13, Mercedes Sosa, Víctor Jara o Willie Colón.



De esa primera producción se desprenden temas como Crónicas de una mente perdida, en la que Armendáriz expone una serie de sensaciones y estados emocionales inducidos por la depresión. “No es solo una forma de expresión, sino un intento por establecer un vínculo con gente que sienta lo mismo”, dice el autor.



Esa sensibilidad colectiva también se refleja en temas como Rodillas raspadas, que habla sobre el trabajo infantil, o Escombros, dedicada a las víctimas del terremoto del 16 de abril del 2016.



En Spotify, cada una de las canciones del disco ‘Crónicas’ ya supera las 3 000 reproducciones. Estas cifras se suman al deseo de darle continuidad al proyecto, con el lanzamiento de ‘Ingobernable’.

Este EP sigue la línea musical de ‘Crónicas’ con las canciones Crisis, que resume la lucha constante contra los demonios personales, y Lobo, inspirada en un acto de represión policial. Estos y otros temas sonarán en concierto previsto para el 24 de julio en el bar The Hyde, donde tocarán junto a Cementerio de Elefantes en una cita que quieren exponer todo su potencial sonoro.