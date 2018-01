Disney se apresta a romper la taquilla en el 2018

Puede decirse lo que sea del estilo que The Walt Disney Company impregna en sus películas, el cual también se contagia a los filmes de los estudios comprados o absorbidos por esta multinacional, como Marvel, Pixar y Lucas Films. No importa si este sello puede ser visto como sentimental, moralista o políticamente correcto, ni tampoco la preponderancia de lo comercial sobre lo artístico. Lo objetivo es que funciona.

Por segundo año consecutivo, en el 2017 Disney fue el productor de películas más exitoso del mundo, al obtener poco más de USD

6 500 millones en recaudación. En el 2016, Disney recaudó poco más de USD 7 000 millones.



Para este año, las expectativas del estudio del ratón son las de repetir lo alcanzado en el 2017, para lo cual ofrece un catálogo de nueve obras entre animación, sagas y remakes.



La primera es ‘Black Panther’, prevista para febrero sobre otro héroe articulado al universo de Marvel, que además da continuidad a los eventos desarrollados en ‘Capitán América: Civil War’.



El mayor atractivo será que ‘Black Panther’ antecede a otra película de Marvel, la tan esperada ‘Avengers: Infinity War’, prevista para mayo y de la que se espera una recaudación cercana a los USD 1 000 millones, por lo menos.



Como si no bastara tanto héroe de Marvel para un solo año, en julio llegará ‘Ant-Man and the Wasp’, la cual es una secuela ubicada narrativamente luego de ‘Capitán América: Civil War’.



Disney no puede dejar de apostar por su buque insignia, la animación, y ofrece dos secuelas. Una llegará en junio con el logo de Pixar, ‘Los Increíbles 2’, que retoma las aventuras de la poderosa familia Parr. La otra, en noviembre, es la segunda parte de ‘Ralph, el demoledor’.



Los seguidores de 'Star Wars' tendrán en mayo un aliciente con ‘Solo’, que cuenta una aventura de jóvenes Han Solo y Chewbacca antes de unirse a la rebelión contra el Imperio.



Del mundo literario llegará en marzo ‘A Wrinkle in Time’, una adaptación de la famosa novela de Madeleine L’Engle.



Por fin de año, Disney ofrecerá una adaptación del ‘Cascanueces’ y, en una osada jugada navideña, el regreso de Mary Poppins, que también será un musical, como el clásico de 1964.