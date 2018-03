Disney prepara nuevos parques dedicados a los superhéroes de Marvel

Disney anunció que durante los próximos años desarrollarán nuevos espacios dedicados a los superhéroes de Marvel en los parques de California Adventure, Disneyland Paris y Hong Kong Disney.

Las nuevas atracciones están siendo creadas en conjunto con Marvel Studios y Marvel Themed Entertainment.



En California Adventure, el nuevo sector dedicado a Marvel y a sus personajes inaugurará en el 2020 y será construido alrededor de la atracción Guardianes de la galaxia: Mission Breakout que se inaguró en el parque en el 2017 y remplazará a 'A Bug's Land. It's Tough to be a Bug, que fue clausurado y el resto cerrará a fines del verano para iniciar las obras del nuevo sector Marvel.



Disney anticipó que el nuevo espacio permitirá "sumergirse de lleno en el universo de los superhéroes".



En Disneyland Paris, el nuevo sector dedicado a Marvel estará localizado en el Walt Disney Studios Park e incluirá una atracción donde los asistentes podrán acompañar a Iron Man y a Los Vengadores en una experiencia única.



A partir de este verano el parque también incluirá un nuevo espectáculo en vivo llamado Marvel Summer of Super Heroes, protagonizado por los superhéroes y con efectos especiales.



Por su parte, Hong Kong Disney fue el primer parque de Disney en tener una atracción basada en un héroe de Marvel. La Iron Man Experience debutó en el 2016 y es la más popular del parque.

Ahora, están expandiendo el terreno de Marvel con una atracción de Ant-Man y SHIELD que estará ubicada dentro del antiguo Buzz Lightyear Astro Blasters que cerró en agosto del 2017.