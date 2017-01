Disney absorbió la inspiración de Pixar y reina en la animación

Parece que los días en que Pixar era el estudio más vanguardista de la animación mundial ya no existen. Poco a poco, la calidad de sus películas ha decaído: la técnica ya no está a la vanguardia y, lo peor, las historias no convencen.

En el 2015, Pixar recibió un doloroso golpe: ‘Un gran dinosaurio’ fue la primera pe­lícula de la marca que generó pérdidas. Y en el 2016, ‘Buscando a Dory’ estuvo entre los 10 largometrajes más taquilleros del mundo, pero las críticas fueron desfavorables y está fuera de los Premios Oscar.



¿Qué pasó? ¿Por qué un estudio que ofreció obras de arte muestra estos signos de fatiga? Pixar nació en 1979, con la meta de desarrollar animaciones por computador para Lucasfilms, la empresa del padre de ‘Star Wars’.



En 1989 fue adquirida por Steve Jobs y sus animadores, gracias al apoyo de Apple, desarrollaron técnicas y destrezas que terminaron por cambiar la animación. El estreno de ‘Toy Story’, la primera cinta de larga duración hecha totalmente en computador (1995) fue de un impacto enorme, tanto en lo artístico (los lápices y pinceles fueron guardados) como en lo narrativo, con historias muy cuidadas, emotivas, novedosas, sin princesas y casi todas incluso sin villanos.



El cuidado de la forma llegó a la perfección con ‘Buscando a Nemo’, y la obsesión por el detalle hizo que ‘Cars’ rompiera los límites de la imaginación. DreamWorks, el estudio rival, siempre estuvo un paso atrás.



Disney fue un socio que apoyó en su baza más fuerte: el mercadeo, lo que dio a Pixar una exposición universal. En el 2006, Disney hizo la jugada maestra: compró Pixar y nombró a John Lasseter, su cerebro, como director creativo de Walt Disney Animation.



Lasseter ha tenido un gran éxito con Disney al llevar su estilo a filmes cada vez mejores como ‘Enredados’, ‘Big Hero 6’, ‘Frozen’ y ‘Zootopia’, está última en carrera por el Oscar. Pixar, en cambio, decayó. La obsesión por las secuelas le restó originalidad. Este año viene la tercera ‘Cars’. Pero se verá si con ‘Coco’ logra recuperar el listón perdido.