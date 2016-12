Disney-ABC producirá contenidos de televisión para Snapchat

El grupo Disney-ABC producirá contenidos de televisión para la red social Snapchat gracias a un acuerdo que firmaron ambas compañías, informó el miércoles 21 de diciembre el medio especializado Variety.

El primer fruto de esta colaboración será 'Watch Party: The Bachelor', que acompañará el estreno de la nueva temporada del popular programa de citas románticas 'The Bachelor'.



Los episodios de 'Watch Party: The Bachelor' durarán entre 3 y 5 minutos y estarán disponibles durante 24 horas en Snapchat, una red social que se caracteriza porque sus videos y mensajes instantáneos desaparecen poco después de ser vistos.



Al margen de este proyecto, Disney-ABC y Snapchat no dieron más detalles acerca de sus futuros planes para implementar este acuerdo.



El vicepresidente ejecutivo de estrategia de medios digitales y desarrollo de negocio de Disney-ABC, John Frelinghuysen, aseguró que han explorado "maneras de contar historias en teléfonos móviles" y consideró que Snapchat es un medio "fascinante" en este sentido.



Por su parte, el vicepresidente de contenido de Snapchat, Nick Bell, afirmó que Disney-ABC "ha reescrito las reglas" de cómo desarrollar contenidos televisivos "osados, divertidos y arriesgados" en géneros como el 'reality-show', el drama o la comedia, por lo que opinó que serán "un socio vital" para el crecimiento de Snapchat en el entorno televisivo.