Los diseñadores Dolce y Gabbana descartan nombrar a un heredero

Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, dueños de la marca de lujo italiana Dolce & Gabbana, descartaron la venta de la célebre firma y aseguraron que no nombrarán a un heredero.



“Después de morir, moriremos. Ningún diseñador japonés empezará a crear para Dolce & Gabbana”, aseguró Gabbana en una entrevista publicada este jueves 5 de abril del 2018 por Il Corriere della Sera.



“Cuando nos separamos [Dolce y Stefano eran pareja] pensamos que era mejor dividirlo todo, porque de repente uno podría terminar de socio con un pariente que no sabe nada de moda, que lo arruina todo. Al final creamos un fideicomiso que ninguno puede tocar”, explicó.



Dolce contó que rechazaron “todas las ofertas de compra”. “Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si pierdes la libertad, terminas por preguntarte qué estás haciendo. Nadie entra en el cementerio con el ataúd cargado de dinero”, dijo.



Al hablar de la relación con el dinero, Dolce confesó que “no tengo tiempo para gastarlo”, mientras que Stefano Gabbana asegura que “siempre estoy ocupado trabajando, no me interesa enriquecerme, mi objetivo es el éxito”.



Los dos creadores explicaron que aún están unidos de manera excepcional, incluso después de la separación como pareja.



“Todavía hoy en día sentimos que lo es mío es suyo y lo que es suyo es mío (...) Nuestros actuales compañeros lo saben”, explicó Domenico Dolce.

La firma presentará sus colecciones por primera vez en Nueva York esta semana y luego se trasladará a México.