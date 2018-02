Disco homenaje a Sandro con duetos con  Carlos Vives, Malú o Chayanne

El disco 'Sandro Dúos' salió hoy, viernes 23 de febrero del 2018, a la venta como homenaje al célebre cantante argentino, fallecido en 2010, cuya voz ha sido rescatada de las cintas originales para crear duetos con destacados artistas como Elvis Presley, Carlos Vives, Malú, Chayanne y Franco de Vita.

El primer single, que ya se estrenó el pasado 14 de febrero, es el éxito 'Rosa, Rosa', en la voz de Cristian Castro, quien logra con Sandro "un juego de voces de una calidad impecable dentro de un clima entre seductor y emotivo, que subraya la energía de los nuevos arreglos", explicó Sony Music en una nota de prensa.



A partir de un "minucioso trabajo", se ha rescatado la voz del artista argentino, apodado 'El gitano' y 'Sandro de América', de las cintas originales de sus discos para que una selección de artistas de su país e internacionales añada su grano de arena.



Con los argentinos Abel Pintos, Axel y Soledad canta Porque yo te amo, Te propongo y Cómo te diré, respectivamente, mientras que con Chayanne interpreta Las manos, con Carlos Vives Una muchacha y una guitarra, con Franco de Vita Como lo hice yo y con el trío vocal italiano Il Volo Penumbras.

Tomado de la cuenta YouTube Sandro

Por su parte, la española Malú une su voz a la de Sandro en Así y los mexicanos Alejandra Guzmán y Espinoza Paz lo hacen en Tengo y Te quiero tanto amada mía, respectivamente.



Como sorpresa, se incluye un dueto con el también fallecido Elvis Presley (1935-1977), en Whole lotta shakin goin on (Hay mucha agitación).



El álbum está disponible desde hoy en CD y en todas las plataformas digitales, y a lo largo de marzo también será editado en disco de vinilo.



Sandro, que en 1970 se convirtió en el primer artista latino en llenar el Madison Square Garden de Nueva York, murió el 4 de enero de 2010, a los 64 años, en una clínica de la ciudad argentina de Mendoza, dos meses después de haber recibido un trasplante de corazón y pulmones con el que se intentó salvarle vida.



Dejaba atrás multitud de álbumes de los que vendió más de 8 millones de copias y actuaciones en una docena de filmes a lo largo de una carrera que comenzó a mediados de la década de los años 70.



Sandro se ganó el fervor del público argentino no sólo por su voz, sino además por su personalidad y manera de bailar, algo que encandiló también a otros países de la región, desde Venezuela a Ecuador, pasando por México y Estados Unidos.