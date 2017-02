Un director argentino es la nueva batuta de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil

El nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG) además de músico cursó estudios de matemáticas y cálculo superior en la Universidad de La Plata, Argentina, se describe como un apasionado por la literatura y ha realizado también estudios en psicología y filosofía.

Se trata del compositor y director de orquesta ítalo-argentino Dante Santiago Anzolini, seleccionado entre cinco finalistas para llevar la batuta de la OSG.



Un jurado integrado por los directores Emmanuel Siffert (Suiza), David Handel (Estados Unidos) y Álvaro Manzano (Ecuador) evaluó la audición en vivo de los cinco finalistas. Anzolini superó con las mejores calificaciones todas las etapas del proceso de selección, según informó en un comunicado el Ministerio de Cultura y Patrimonio el viernes 24 de febrero del 2017.



De acuerdo al cronograma de esa Cartera, ente rector del Sistema Nacional de Cultura, el seleccionado se posesionará en el cargo el próximo 3 de abril.



El multifácetico maestro Anzolini ha dirigido en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Dedicado a la enseñanza musical, ha sido Director Musical del Festival de Itú, Brasil, (1997-1999). Fue nombrado Director Musical de la Orquesta del Instituto de Tecnología de Massachusetts (1998-2006), y luego Director del Programa Orquestal del New England Conservatory (2002-2003), ambos por decisión de jurados internacionales.



En el 2008 debutó en el Metropolitan Opera de New York dirigiendo ‘Satyagraha’. En 2016 dirigió el estreno mundial de la ópera ‘Appomattox’ de Philip Glass en su debut en la National Opera of Washington.



Ha trabajado desde 2004 como Principal Director Invitado de la Ópera de Linz, Austria. En su extensa hoja de vida también destaca su debut en el Carnegie Hall de New York en 2001, con la American Composers Orchestra, dirigiendo varias premieres absolutas.



Como compositor, ha escrito piezas para piano solo, para orquesta y para grupos de cámara y diversos instrumentos solistas. Ha compuesto entre otras obras el “Quaderno per Daniel” para jóvenes pianistas, además de un libro de estudios de virtuosismo para piano.



Su experiencia como director operístico incluye producciones en Bonn (Alemania), Berna (Suiza) y Strasburgo (Francia).



El maestro estudió dirección orquestal con Eleazar de Carvalho en la Universidad de Yale, donde recibió dos Masters (1989, 1990) y el Doctorado en Artes Musicales (1997). Antes de dirigir, fue pianista, clavecinista, violista, organista y violinista en orquestas, en una carrera que comenzó a los 15 años, en la que también estudió composición, oboe y percusión.



Un total de 95 postulantes mostraron su interés de participar en el proceso de selección de nuevo director de la Sinfónica de Guayaquil, tras la salida en diciembre pasado de quien fue su batuta por más de 14 años, David Harutyunyan. El maestro armenio-ecuatoriano expresó su desacuerdo con el manejo de la Orquesta y con la nueva Ley de Cultura.



Hasta la posesión de Anzolini en abril, la orquesta seguirá bajo la conducción del músico lojano, Patricio Jaramillo, quien asumió la dirección artística temporal tras la salida de Harutyunyan.



Entre los cinco finalistas del proceso de selección de nuevo director también estuvieron el español Íñigo Pirfano, el francés Bruno Ferrandis, el cubano estadounidense Iván del Prado y el ruso ecuatoriano Andrei Vasileusky.