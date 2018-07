Director de 'The Predator' promete una versión más "perversa" de ese clásico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Shane Black, actor de 'Predator' (1987) y director de 'The Predator', una nueva versión de ese clásico de la ciencia ficción, prometió este 19 de julio del 2018 en Comic-Con una película más "perversa" que aquel título protagonizado por Arnold Schwarzenegger.



El cineasta, recibido con una ovación en el pabellón H del Centro de Convenciones de San Diego, con capacidad para más de 6 000 espectadores, reconoció que la cinta original, dirigida por John McTiernan, es "una pieza perfecta de arte popular" que contenía "una fusión ideal entre la locura por los alienígenas en la década de 1980 y la acción de Rambo".



"En esta ocasión", explicó, "decidimos apostar por una versión más ligera y más perversa con alusiones a The Misfits", el recordado western de John Huston de 1961.



"Predator", uno de los títulos más populares de la filmografía de Schwarzenegger, seguía la pista a un comando de mercenarios que, en su intento por liberar a un grupo de secuestrados por las guerrillas, son amenazados en la jungla por un mortífero extraterrestre.



Tres años más tarde se estrenó 'Predator 2', y posteriormente el célebre y despiadado alienígena fue llevado a la gran pantalla en híbridos como 'Alien Vs Predator' (2004) y su secuela (2007).



En 2010 llegó "Predators", producida por Robert Rodríguez y con un guion escrito por él mismo en 1994, por orden del estudio Fox. Ahora, más de 30 años después del estreno del filme original, la compañía apuesta por una nueva versión, repleta de acción, violencia y con un humor que lleva el sello tan personal de Black, guionista de obras como "Lethal Weapon", "Iron Man 3" o "The Nice Guys".



"Esto es una secuela, no una modernización de la cinta original", advirtió el cineasta, que mostró varios clips con imágenes de la película, de estreno el 14 de septiembre.



En el primero, el reparto bromeaba acerca de quién ganaría en una pelea entre la criatura y nombres como The Rock, Yoda, Wolverine o The Punisher, mientras que en el segundo se mostraba la apuesta clara por los diálogos ingeniosos y réplicas sagaces.



"Al contrario de lo que ocurre en muchas películas, estos actores estaban dispuestos a venir y ensayar durante los fines de semana", dijo el realizador, agradeciendo el trabajo de Olivia Munn, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes, Jake Busey, Thomas Jane y Augusto Aguiliera, presentes en la charla.



Todos ellos deben hacer frente a una nueva amenaza por partida doble: el regreso a la Tierra del depredador y de una versión del alienígena aún más desarrollada, con atributos extraídos de criaturas del universo a las que han ido asesinando.



"Son un grupo de personas que no encajan bien en la sociedad y que deben trabajar en común y sacar lo mejor de sí mismos para hacer frente a una enorme amenaza. Es un equivalente moderno al grupo que existía en la película original", valoró Black.



El director dio algunas pistas más sobre la trama, al explicar que en el planeta de estas criaturas han decidido poner punto y final a la superioridad mostrada por los hombres en entregas anteriores.



"Enviaban a sus mejores guerreros a la Tierra y no regresaban. No les gusta eso. Así que van a contraatacar y esta vez no piensan perder", apuntó.

Munn, la única mujer presente en la discusión, señaló que era importante para ella mostrar que su personaje, una experta bióloga, podía ser tan letal como el resto de los personajes masculinos.

"En las películas siempre vemos que el chico puede tomar un arma y sabe automáticamente qué hacer con ella. Las chicas siempre pasan por la fase de dudas y aprendizaje. No quería mostrarla como una experta, porque no es una soldado, pero sí quería que se viera que sabía defenderse", declaró.Busey, por su parte, tocó la fibra del espectador al contar que tenía la misma edad que su padre, Gary Busey, cuando este rodó "Predator 2".