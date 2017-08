El dinosaurio más grande del mundo ya tiene nombre: Patagotitan

El dinosaurio más grande del mundo, un titanosaurio hallado en el sur de Argentina, tiene al fin un nombre propio: Patagotitan mayorum. El gigante de la Patagonia midió 37 metros y pesó unas 70 toneladas, como diez elefantes juntos o un avión Boeing 737 completo, y vivió hace entre 100 y 85 millones de años, informó hoy el investigador José Luis Carballido, del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), en una conferencia de prensa realizada en la ciudad argentina de Trelew.

El nombre que recibió el más grande de todos los dinosaurios hallados en el planeta forma parte de una investigación realizada por el equipo del MEF junto a otros expertos argentinos y de Estados Unidos que fue publicada por la revista científica británica Proceedings of the Royal Society.



El estudio permite entender aspectos de la evolución de los saurópodos. Patagotitan mayorum hace alusión a la procedencia geográfica de los fósiles, la Patagonia, y a "titán", que simboliza fuerza y gran tamaño, por lo que se puede interpretar como el "gigante de la Patagonia", explicaron los científicos.



El nombre específico mayorum fue puesto en honor a la familia Mayo, dueña de la estancia La Flecha donde se hallaron los primeros fósiles. Un trabajador rural descubrió en 2012 el primer hueso de lo que sería uno de los más importantes hallazgos de la paleontología.



En la zona se encontraron más de 150 fósiles pertenecientes a los restos de al menos seis ejemplares de la misma especie de dinosaurio gigante, saurópodos. Esto permitió la reconstrucción anatómica más completa de los herbívoros más grandes en la historia del planeta.



"Tenemos más de la mitad del esqueleto completo, para un dinosaurio de este tamaño es un hallazgo excepcional. Acá podemos tener una idea bastante exacta de cómo era el animal en vida", destacó el especialista en dinosaurios Diego Pol, del MEF.



El Patagotitan mayorum vivió en el Cretácico medio, hace entre 100 y 85 millones de años. "Cuando analizamos el tamaño del Patagotitan, vemos que en este grupo hay un gran aumento de tamaño", explicó.



"Este grupo de dinosaurios vivió sólo en Patagonia, no tenemos registro de este grupo en ningún otro lugar del mundo. Por algún motivo tuvimos una evolución hacia animales de gran tamaño en nuestra región y lo que vemos es que es coincidente con un aumento a nivel global de la temperatura y con la aparición y diversificación de las plantas con flor", precisó Pol.



El científico consideró "llamativo" que esto haya ocurrido en el mismo momento. "Seguro en Patagonia hace 100 millones de años teníamos un clima que propiciaba que el Patagotitan pudiera vivir", añadió.



"Sabemos que los dinosaurios murieron en este lugar. Que haya tres niveles (de excavaciones en la zona) y seis ejemplares nos indica que el grupo de estos dinosaurios iba reiteradamente al lugar, lo que nos da una pauta de comportamiento".



Esta especie será "objeto de muchas investigaciones y el foco de nuevas tesis doctorales", anticipó Carballido. El estudio del titanosaurio demandó varios años. Las excavaciones duraron tres años y luego la limpieza y el acondicionamiento de las piezas requirieron otros dos años.



Luego llegó el momento del estudio y la investigación. Para determinar que los restos pertenecían a una nueva especie, los investigadores los compararon con todos los dinosaurios que podrían estar relacionados.



"No sólo por el tamaño, sino porque vivían más o menos en el mismo momento o tenían ciertas características en común, por ejemplo el Argentinosaurus, el Puertasaurus y el Futalognkosaurus, dinosaurios argentinos de dimensiones gigantescas, y a varios otros titanosaurios de otras partes del mundo", señaló Carballido.



El Patagotitan era un saurópodo "de cuello largo, cabeza chica, cola larga y caminaba en cuatro patas", precisó el investigador. Su cuello era tan largo que estirado podría haber mirado por la ventana del quinto piso de un edificio.