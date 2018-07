Diego Torres dice que Carlos Vives es 'un socio ideal' para su nueva canción

LEA TAMBIÉN

El cantautor argentino Diego Torres aseguró hoy que su nueva canción y video Un poquito, por primera vez a dúo con Carlos Vives, es "ideal" para compartir con el colombiano el gusto de ambos por los ritmos latinoamericanos.

Vives es "un socio ideal, muy comprometido, muy apasionado con la canción", expresó en entrevista con Efe el argentino. "Es una canción que tiene una letra muy sentida y una cadencia rítmica también para bailar, una combinación que a mi me gusta mucho", manifestó el intérprete de Color esperanza.



"A mi siempre me ha gustado fusionar ritmos de Latinoamérica", agregó Torres sobre el nuevo sencillo, una fusión tropical con sonidos urbanos, electrónicos y de reggae que lanzará este viernes.



El también actor indicó que Vives es un cantante "muy fresco, que tiene el sabor de la costa de Colombia y de la música folclórica colombiana, pero llevada a su manera".



La canción empieza con un acordeón "pero no al estilo vallenato, sino más melodioso, que tiene que ver con otra intención", precisó.



"Empecé a trabajar en la letra y ahí apareció la voz de Carlos porque es una canción muy fresca, ideal para combinar con él", quien al recibirla, empezó a "tirar ideas".



"Un poquito es un lugar ideal para encontrarnos los dos", manifestó, al recordar que además se divirtieron mucho al grabar el video en Buenos Aires junto con la actriz Natalie Pérez.



"Lo bueno del video es que es en tono de comedia. Hacia mucho tiempo tenía ganas de un video que tenga esa simpatía, y con Carlos nos divertimos mucho", dijo sobre la producción, que estuvo a cargo del director y fotógrafo español Rubén Martín.



Torres manifestó además que estas "temáticas frescas, muy románticas" son muy apropiadas para estos momentos en que la mujer "está buscando sus derechos, la igualdad", cuando predominan denuncias contra la violencia de género.



"Está bueno hablar lindo de la mujer", dijo, al referirse a canciones que a veces lo hacen de forma equivocada. "Pero cada uno escribe lo que quiere y es esclavo de sus palabras y por ende de sus canciones", matizó.



Torres trabaja ahora en la próximas canciones de su disco, que lanzará a "finales de este año o principios del próximo" y en el que habrá "sorpresas" con dúos con otros artistas.



"Un Poquito", que ya se encuentra disponible en internet, fue producida por el cubano Yadam González, ganador del Grammy latino a la mejor canción Tropical 2016.