Diego Luna escenifica ante el muro de Berlín su rechazo al muro de Trump

El actor y director mexicano Diego Luna criticó hoy (14 de febrero de 2017) ante los restos del muro de Berlín el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de levantar una pared en la frontera sur del país.

Luna, aprovechando su visita a la capital alemana con motivo de la Berlinale, se reunió frente a uno de los mayores fragmentos del muro de Berlín aún en pie con el director del festival de cine, Dieter Kosslick, y el actor hispano-alemán Daniel Brühl para mostrar "paz y unidad".



"En un tiempo tumultuoso de barreras y desplazamientos globales de personas vulnerables nos reunimos en una ciudad que ha luchado para superar la división", comienza el comunicado conjunto emitido por Luna y Kosslick.



La protesta, ante los restos del muro de Berlín que escoltan un lateral de la exposición Topografía del terror sobre la brutal violencia del aparato de seguridad nazi, pretendía "ser tan sólo un gesto en favor de la paz y la unidad".

Varios artistas protestaron hoy en contra el proyecto del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, de construir un muro en la frontera de su país con México. Foto: EFE.

"Como ciudadanos de este mundo debemos de preocuparnos y me alegro mucho de que la Berlinale nos esté recordando esto", aseguró Luna a los medios tras el acto.



A su juicio, "el mundo entero se ha vuelto más político" y ahora "te exige que tengas una opinión y que te involucres": "No sólo nosotros que hacemos cine, da igual a qué te dediques. Primero somos ciudadanos y después profesionales de lo que sea que hagamos".



Además, el actor y director mexicano recordó que hay "mucha gente en Estados Unidos" que no está de acuerdo con las políticas y proclamas de Trump y pidió al resto del mundo tratar de conectar "con esa parte de Estados Unidos que está ahora resistiendo".



Kosslick, por su parte, tachó de "locura" la idea de levantar un muro entre México y EE.UU. y recordó el pasado de Berlín, una ciudad dividida en un sector oriental y otro occidental durante décadas.



"Ahora queremos explicar a nuestros amigos mexicanos cómo se tumban (los muros), porque no sólo se levantan. Son los más tontos los que los construyen y nosotros somos los más listos, los que los volvemos a derribar", señaló el director del festival internacional de cine de Berlín.



Ya el pasado jueves, al presentarse como miembro del jurado de la Berlinale, Luna avanzó que también estaba en la capital alemana para "investigar cómo derribar muros".



"Lo único rescatable de lo que está ocurriendo es que tal vez eso sirva para hacer reaccionar", dijo el director y actor, y en ese caso se mostró deseoso de "ser parte de eso".

No obstante, el mexicano recalcó que cruza "todos los meses tres o cuatro veces esa frontera" y que mantiene "muchas historias de amor con Estados Unidos" por lo que no está dispuesto a "permitir que ninguna muralla se ponga en el camino de esas historias".