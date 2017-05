El actor Diego Boneta protagonizará la serie de Netflix sobre Luis Miguel

El actor mexicano Diego Boneta será el encargado de ponerse en la piel de Luis Miguel en la serie sobre la vida del cantante que prepara la plataforma digital Netflix, informó este 16 de mayo del 2017 el medio especializado Variety.

La trayectoria de Boneta incluye créditos en las series 'Rebelde', '90210' y 'Scream Queens', así como papeles en las películas 'Rock of Ages' (2012) y 'Pelé: Birth of a Legend' (2016).



El mexicano liderará así esta producción que por el momento no tiene título y en la que Luis Miguel ha decidido contar el "viaje emocional que ha formado a la persona y al artista", tal y como reconoció el cantante en un comunicado cuando se anunció este show.



Esta serie, que estrenará Netflix en 2018 y que en Estados Unidos también emitirá Telemundo, narrará la vida de Luis Miguel desde su infancia hasta que se convirtió en un icono de la música.



"Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida y muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar yo mi propia historia", indicó entonces el cantante.



Luis Miguel aseguró además que está "preparado para recorrer todos los aspectos" de su pasado que "han generado tantas preguntas y especulaciones".



"Los fans se van a sorprender y podrán acompañarme en este viaje emocional que ha formado a la persona y al artista que soy", dijo.



La serie será creada y producida por Gato Grande, una alianza estratégica entre la productora MGM y un grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani.



La serie se desarrollará bajo el liderazgo del reconocido productor británico Mark Burnett, presidente de Televisión y Digital de MGM.



Burnett es responsable de exitosos programas de la pequeña pantalla como 'The Voice' o 'Celebrity Apprentice', que presentó durante 14 temporadas el actual presidente de EE.UU., Donald Trump.



Burnett dijo que Luis Miguel es un "íntimo amigo" suyo y es un "ser humano maravilloso y una superestrella genuina, cuya historia auténtica merece ser contada".