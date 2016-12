Día de la No Violencia contra las personas que ejercen el trabajo sexual se recordó este sábado 17 de diciembre 

Las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito recordaron la mañana de hoy, 17 de diciembre del 2016, el Día de la No Violencia contra esa actividad. Alrededor de 50 mujeres se reunieron en la Plaza del Teatro para pedir ser tratadas con respeto.

Alexandra Flores es presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales ‘Por un futuro mejor’ que cuenta con 200 chicas agremiadas y representante, en Quito, de la Plataforma de Lucha de quienes subsisten de esa labor. “Respeten nuestro derecho a ejercer nuestro empleo. No nos discriminen, no nos maltraten”, manifestó.



Ellas recordaron que una mujer fue agredida por un cliente hace tres semanas. Flores contó que él trató de ahorcarla y ella logró salvarse porque aplastó el botón de pánico del hostal donde se encontraban. Ante eso, pidió que haya mayor atención de la Policía Nacional ya que esos incidentes no se pueden repetir. “Somos personas como cualquier ecuatoriano, con los mismos derechos”, añadió la dirigente.



“¡Con la violencia nadie se casa! ¡No más agresiones!”, gritaban las chicas que participaron en el plantón, mientras levantaban sus pancartas.



Ana Almeida, de la coalición La Calle en Disputa, dijo que hay violencia sistemática a todo lo que es trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito y con este tipo de manifestaciones se da voz a quienes más lo necesitan y que no son escuchadas por la sociedad. “Ellos laboran y se merecen condiciones dignas”, enfatizó.



El plantón comenzó a las 10:00 y finalizó al mediodía. Luego, ellas acudieron a talleres en los que se expuso los riesgos a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales diariamente.