Deus Ex Machina apuesta por el trabajo del actor

Con ‘El modo de los días’, la obra que se presenta este miércoles (28 de febrero del 2018) en la sala del Teatro Malayerba, el grupo teatral argentino-ecuatoriano Deus Ex Machina cierra una serie de funciones con las que está celebrando 10 años de trabajo.

La agrupación se formó a finales del 2007, en Buenos Aires, con estudiantes de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Allí estudiaba el ecuatoriano Sebastián Cattán, director de la agrupación.



Cattán cuenta que en sus primeros años, la propuesta de Deus Ex Machina se centró en la creación de un teatro permeado por otras artes, como la danza y el audiovisual.



La primera obra que montaron fue ‘Que no escampe’, que se presentó en el Teatro Benalcázar. Luego vinieron piezas como ‘El almita cruda’ y ‘Los pájaros’, que se presentó en el Teatro Variedades. ‘El modo de los días’, que se estrenó en el 2014, fue la obra que marcó un quiebre en la propuesta teatral de la agrupación. Con esta pieza se alejaron de lo que Cattán llama los recursos efectistas del teatro y se centraron en el trabajo actoral.



A criterio de Florencia Zárate, integrante de la agrupación, esta obra les permitió volver su mirada al oficio del actor “en busca de un teatro más honesto y más sensible. Nos propusimos no obviar el hecho de que el actor es un cuerpo que se está moviendo delante de otros”.



Cattán agrega que este interés de volver su mirada al oficio del actor responde a la idea que planteó el director polaco Jerzy Grotowski, de que al teatro se lo puede despojar de todo menos del actor.



Para Leonardo Fernández, otro de los integrantes del grupo, esta apuesta también tiene que ver con la necesidad de separar al teatro del carácter espectacular que le han estampado las megaproducciones. “No vamos a negar que somos consumidores de lo hollywoodense, pero también estamos interesados en construir obras en las que no le digamos al público lo que tiene que sentir”.



Entre las obras que han montado en los últimos años están ‘El resto es silencio’ y ‘Cállate’ y los monólogos ‘Brillaban en el cielo’ y ‘La caja musical’.



En ‘El modo de los días’, la agrupación pone en escena una serie de conceptos cotidianos como los celos, las obsesiones, el amor, las mentiras, los momentos hermosos y los momentos devastadores. A la actuación de Cattán, Zárate y Fernández, se suma la música en vivo ejecutada por Miguel Ángel Espinosa.



Algo singular en la dinámica de esta agrupación es que, durante estos 10 años, su trabajo se ha movido entre los teatros de Ecuador y de Argentina. Zárate señala que la movilidad entre estos países es un aporte, porque se han acostumbrado a trabajar en contextos socioculturales diversos. “Es distinto presentar una obra en Quito que hacerlo en Buenos Aires, porque las miradas son diferentes. Allá el público es mucho más crítico”.



Cattán agrega que el hecho de que el grupo esté conformado por personas de países distintos ayuda a que las miradas se amplíen más. “La apertura de mirada -dice- es una búsqueda que tenemos”.



El trabajo de la agrupación se complementa con talleres de formación actoral. Los próximos llevan por título El Teatro y el Aprendizaje del Perder, donde trabajarán con las herramientas de la tragedia, el clown, el melodrama, el bufón y la improvisación; y el Teatro y el Camino de las Cuatro Esferas, donde abordarán el aprender a perder, una de las reglas del entrenamiento teatral.



Los dos talleres se realizarán del 1 al 6 de marzo, en la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.



Después de cerrar los festejos por sus 10 años, la agrupación se concentrará en el montaje de una nueva producción titulada ‘El Espantapájaros’, una obra que esperan estrenar en octubre de este año. En esta nueva propuesta, la agrupación seguirá apostando por el trabajo del actor como un oficio de carácter artesanal.



Lugar

En la Sala del Teatro Malayerba.



Fecha

El miércoles 28 de febrero, a las 20:00.



Talleres

Del 1 al 6 de marzo, en la Casa de la Cultura.