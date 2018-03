El desnudo de la hija de Carlos Vives que desató críticas por su delgadez.

Lucy Vives, la hija del cantante colombiano Carlos Vives, publicó en su cuenta de Instagram una sugestiva foto donde aparece desnuda, nuevamente. "Feliz sábado a todos. Extraño la hermosa calidez de la desnudez", escribió en el pie de la imagen. Pero esta vez recibió muchas críticas de sus seguidores por su extrema delgadez.

La modelo posó sin ropa y sus costillas se marcan sobre su piel, razón por la que la tildaron hasta de anoréxica los usuarios de la red social.



Sin embargo, la fotografía ya supera los 60 mil me gusta. En ella se le ve de perfil, sentada en el suelo con las piernas recogidas hasta su pecho, y con el largo cabello tapándole los senos.



Lucy ya había posado sin ropa para la revista Maxim Colombia a finales del año pasado, donde se ve tomando un baño de espumas y sobre un caballo. Y un año antes, en 2016, posó también para la revista colombiana de adultos, Soho, la primera de desnudos que hacía.

"En nuestra sociedad y en nuestra cultura, el cuerpo desnudo, especialmente el de la mujer, ha sido reducido a una visión morbosa desde el erotismo. Entonces, cuando se habla de hacer público algo que debería ser natural, salen a relucir todos esos tabúes. Para mí es la misma razón por la cual no nos gusta hablar de la menstruación, aunque es natural y una realidad. Si vamos a celebrar el cuerpo vamos a celebrar todos los cuerpos o ninguno", dijo Vives a la revista Maxim Colombia.



Desde entonces, la joven de 22 años no ha dejado de causar polémica con las fotografías que comparte en sus redes sociales, donde se describe como caribeña, modelo, artista, escritora y activista.



Lucy es hija de la boricua Herlinda Gómez, la segunda esposa de Carlos Vives, luego de su separación con la actriz, modelo y presentadora Margarita Rosa de Francisco, en 1990. Al divorciarse la madre se fue a vivir a Puerto Rico con su hija.



En 2012, Lucy se muda a Nueva Orleans, donde estudia Sociología y Lenguas en la Universidad de Loyola. Luego de sus desnudos, su vida privada quedó en la lupa pública, y un nuevo escándalo desató cuando publicaron una fotografía donde sale besándose con la cantante cubana Lauren Jauregui, integrante del grupo Fifth Harmony.