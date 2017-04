Un desfile multicultural recorrió la avenida Amazonas

150 danzantes de provincias como Tungurahua, Cotopaxi, Esmeraldas, Chimborazo, Pichincha y Santo Domingo recorrieron la avenida Amazonas la tarde de este viernes 28 de abril. Con este acto se inició la Fiesta de la Cultura, que se llevará a cabo este 29 de abril en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Al ritmo de la banda de pueblo, los danzantes salieron desde la Plaza Gabriela Mistral, en La Mariscal, recorrieron la avenida Amazonas, la 18 de Septiembre y la 6 de Diciembre hasta llegar al parque El Arbolito. En este lugar realizaron una ceremonia de agradecimiento a la madre naturaleza e hicieron un ritual de sanación.



"Esta es la primera vez que se hace este pregón de la cultura, que busca rescatar las tradiciones de nuestra tierra y la multiculturalidad de nuestro país", indicó Patricia Noriega, coordinadora del evento.



En las veredas se apostaron extranjeros y nacionales para divisar a los bailarines, que con sus trajes típicos y sus movimientos representaban la cultura de cada uno de sus pueblos.



"Este es un desfile muy importante porque evidencia que la cultura de nuestros ancestros no se ha perdido", mencionó Fanny Morales, perteneciente a los Yumbos de Cotocollao.



Morales es una de las mujeres que forma parte de este grupo tradicional de danzantes, antes solo los hombres tenían la posibilidad de ser Yumbos. "Mi padre no tuvo hijos hombres y me heredó su puesto, los más antiguos me aceptaron y hoy soy jefa del grupo", comentó.



Durante este 29 de abril, las personas interesadas en participar de la Fiesta de la Cultura podrán acudir a la Casa de la Cultura. En este espacio habrá eventos de danza, teatro, música, gastronomía y una extensa feria de libros.