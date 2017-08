Descubren en Chile que una molécula de la saliva ayuda a cicatrizar heridas

Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile ha descubierto que una molécula de la saliva, la histanina-1, estimula las células que crean los vasos sanguíneos, lo que acelera el proceso de cicatrización.

En una entrevista que publica este 18 de agosto del 2017 el diario Las Últimas Noticias, Vidente Torres, profesor del Instituto de Investigación en Ciencias Dentales de la Facultad de Odontología de la Uch, explicó que se sabe desde hace décadas que la saliva "tiene efectos que harían que la boca sea una buena fuente de cicatrización, pero no se sabía qué moléculas estaban involucradas".



Por este motivo, el equipo investigó cómo se mueven distintos tipos de células en la boca y descubrió que las que están encargadas de crear nuevos vasos sanguíneos, los responsables de transportar la sangre a través del cuerpo humano, lo hacían de manera rápida y eficiente.



Para llevar a cabo el descubrimiento los investigadores hicieron dos cultivos de estas células y aislaron de la saliva el péptido o molécula, la histatina-1.



Posteriormente, bajo el microscopio, observaron que las células que no fueron tratadas con esta molécula estaban desordenadas y que las que sí fueron tratadas estaban alineadas formando una especie de cuadrícula definida.



"Tomamos un tubo de ensayo con estas células que forman vasos sanguíneos, le agregamos esta molécula que está presente en la saliva y vimos que se formaban más tubitos", indicó Torres.



La segunda etapa consistió en una prueba en animales, para lo que escogieron embriones de pollos, porque tienen una membrana rica en vasos sanguíneos, prepararon una mezcla de un líquido con histatina-1 y lo aplicaron en gotas en esa membrana.



"Se vio que la cantidad de vasos sanguíneos es mucho mayor que cuando no se aplica", señaló el investigador.



Como prueba de control, obtuvieron saliva de distintos donantes y le extrajeron la histatina-1, que aplicaron sola, y también aplicaron saliva con ella y sin ella.



Sin embargo, el investigador precisó que aunque la histatina-1 "hace que los gérmenes de la boca se mantengan a raya", es mejor trabajar con esta molécula aislada, aunque crearla o sintetizarla químicamente es muy caro, ya que según Torres, "el miligramo de péptido sale dos millones de pesos (unos 3 000 dólares)".



Las próximas metas de este descubrimiento, sostuvo el profesor, serán "ver cómo producirlo en mayor escala y cómo emplearlo para generar, por ejemplo, implantes dentales o materiales ortopédicos", bañando los implantes con una solución que tenga la molécula.



Otra aplicación podría ser la creación de cremas o soluciones para aplicar en las heridas en cualquier parte de la piel, pero, para ello, apuntó Torres, "se requiere más investigación y alianzas entre diferentes disciplinas, no tan solo la biología celular y la química, sino que además ciertas ramas como la ingeniería".