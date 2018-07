Descubren cueva con tesoro de pinturas rupestres mayas, en México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En medio de la selva, a unos 12 metros de profundidad, el arqueólogo Sergio Grosjean Abimerhi y su equipo hallaron una cueva con pinturas rupestres que podría ser la más importante de Yucatán por la riqueza de las imágenes, las cuales muestran "el alto grado de evolución de la cultura maya".

Las pinturas están impresas en una roca de aproximadamente 15 metros de largo y cinco de alto en esa cueva hallada en la parte oriental del estado de Yucatán, en el sureste de México, que también alberga un pequeño cenote de aguas azules.



"No es la única cueva con pinturas rupestres en Yucatán, pero sí es la más importante al tener muchos elementos: aves, mamíferos, una cruz, figuras geométricas, formas humanas y entre ellas la de un guerrero, así como manos en negativo y positivo", dijo a Efe el investigador y asesor de documentales de National Geographic, Discovery Channel y BBC, así como de firmas japonesas y españolas.



En otras comunidades de Yucatán, como Homún, Kaua y Akil, se han descubierto petrograbados, algunas veces difíciles de descifrar, "pero muestran el alto grado de evolución de la cultura maya y en este nuevo hallazgo no es la excepción", señaló el director del Instituto Mexicano de Ecología, Ciencia y Cultura, asociación civil fundada para realizar investigaciones ambientales y culturales.



Las pinturas en el nuevo sitio "tienen colores derivados de una amplia gama de pigmentos y materiales derivados de la Madre Tierra como el kankab (tierra roja o amarilla)", indicó.



El investigador y buzo aseguró que su equipo se encuentra motivado ya que el nuevo descubrimiento permitirá conocer más sobre las costumbres de los mayas, "aunque aún no sabemos su significado ni a qué época pertenecen estas pinturas rupestres, pero son las más importantes que hemos visto".



Por principio de cuentas, informó que se han puesto en contacto con investigadores de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como Luis Alberto Martos y otros especialistas con quienes se reunirán en los próximos días en el sitio para identificar los elementos.



"Ahora no podemos revelar la ubicación exacta, porque lamentablemente en Yucatán los saqueadores y vándalos nos llevan un paso adelante", lamentó.





Grosjean dijo que para estudiar el significado de las pinturas los investigadores tomarán imágenes y fotografías y después, "si las autoridades lo permiten", realizarán un proyecto sustentable para que los visitantes tengan acceso al lugar y con eso "generar fuentes de empleo para los habitantes del lugar".



De hecho, los habitantes ya quieren abrir el lugar para que el público disfrute las pinturas. "Se sienten orgullosos de las formas que parecen mostrar animales extintos y prácticas cotidianas de los guerreros, así como rituales de sus antepasados mayas", apuntó.



El arqueólogo, autor del libro 'Secretos de los cenotes de Yucatán', considera que ese arte de los antiguos mayas "no puede quedarse escondido para unos cuantos; debe ser expuesto con todas las normas de seguridad que debe tener un lugar con tanto valor cultural".



"Yucatán es rico culturalmente hablando, pero desgraciadamente no hay interés de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). No valoran ni respetan los sitios sagrados mayas, pues algunos los han convertido en balnearios", refiere el buzo, quien formó parte del equipo logístico de 'Xibalbá', cinta filmada en cenotes de la Península de Yucatán que muestra el inframundo maya.



Grosjean, quien desde hace más de 20 años se dedica al cuidado ambiental, dijo que en Yucatán hay más de 3 000 cenotes que tienen en su interior tesoros mayas y osamentas, y "muchos han sido saqueados".



"El trabajo de una expedición es costosa y difícil, pero afortunadamente contamos con el apoyo de algunas fundaciones que brindan recursos para sanear cenotes", dice, pero lamenta que las autoridades no valoren su trabajo. "Es difícil porque puedes sufrir mordeduras de serpientes en las cuevas, o tener un accidente en carretera o al bajar en rapel", señala.



Deplora igualmente que hay más interés de entidades extranjeras como National Geographic en promover este tipo de hallazgos. "A veces no hay interés ni de los medios de comunicación; no se dan cuenta de que estos lugares son patrimonio de la humanidad", agrega.



Sergio Grosjean dice creer "al 100% que Yucatán tiene el potencial para convertirse en la meca mundial del mundo subterráneo y con eso generar miles de empleos y al mismo tiempo evitar que se siga contaminando el agua".



"Espero que las nuevas autoridades (emanadas de las elecciones del 1 de julio) tengan esa misma visión y aprovechen el potencial y la riqueza cultural de Yucatán, que está desapareciendo a pasos agigantados a causa de vándalos y saqueadores", advierte.